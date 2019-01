Das geplante Museum für Bodman im Seeum ist einen kleinen Schritt weiter. Der Gemeinderat hat sich nach einer langen Diskussion dafür entschieden, eine Arbeitsgruppe einzusetzen. Diese wird sich mit den Details beschäftigen, die Klaus Gohl (Freie Wähler) in einem Pflichtenheft zusammengefasst hat. Seine Zusammenstellung zeigt die Details des Konzepts auf, das zuletzt der Favorit war. Alle anderen, älteren Ideen oder Konzepte sind nun endgültig vom Tisch. "Wir haben vieles geprüft und verworfen", sagte er. "Wir wollen nur weiterverfolgen, was realistisch ist."

Der Begriff Bürgermuseum sei nur ein Arbeitstitel, so Gohl. "Den Namen können wir am Ende festlegen." Im Kern stehe weiter, dass das Museum eine Doppelfunktion haben soll: Die Ausstellung selbst und der Raum als Veranstaltungsort für Bürger. Im Rahmen der Diskussion kam von mehreren Seiten die Betonung, dass es aber keine Konkurrenz zum Saal im Erdgeschoss des Seeums darstellen solle. "Das eine schließt das andere nicht aus", so Bürgermeister Matthias Weckbach.

Lob und Kritik wegen offenen Fragen standen sich gegenüber. Claudia Brackmeyer (SPD) sprach von "tollen Ansätzen". Sie sei dafür, den Weg so zu gehen: "Zwei Dinge unter einen Hut zu bekommen, wäre toll." Dem schloss sich Robert Hermann (CDU) an. "Wir begrüßen die Doppelnutzung", sagte er. Mittelpunkt einer hitzigen Diskussion, die sich entwickelte, war der Investitionsbetrag von 500 000 Euro für das Bürgermuseum und was genau dieser beinhaltet.

Ebenso ging es auch um die jährlichen Unterhaltungskosten, deren Schätzung bei rund 50 000 Euro liegt – die CDU sähe hier eher einen Betrag von 30 000 Euro. Alwin Honstetter (CDU) sagte, dass eine Basis wichtig sei, auf der man aufbauen könne: "Man kann nichts planen, wenn nicht klar ist, was rauskommt."

Ein Streitpunkt waren die Lagerflächen, die im Seeum nötig wären, die halbe Million aber nicht abdecken würde. "Ersatzflächen können nicht die Aufgabe der Arbeitsgruppe sein", argumentierte Gohl. Das habe mit der Arbeitsgruppe Museum nichts zu tun. Matthias Weckbach wies darauf hin, dass es wichtig sei, sich darüber klar zu werden, was gewollt sei und was nicht. Er betonte auch, dass er nicht noch einmal wie früher unnötig viel Zeit investieren wolle, die auch anders genutzt werden könne. "Wir stehen alle hinter dem Bürgermuseum. Jetzt ist die Frage, wie wir mit den Problempunkten umgehen", fasste Weckbach zusammen. Hier setzt nun die Arbeitsgruppe an.