Wenn ein Segelschiff die Richtung ändern soll, müssen alle Hand in Hand arbeiten. Die Mannschaft des historischen Seefahrtkreuzers HOC Neustadt macht da keine Ausnahme. Bei der Wende auf dem Bodensee muss es für Hermann Locher, Karlheinz Kaiser, Susanne Kaiser, Michaela Habring und Jürgen Rieger schnell gehen. Denn für die Segler geht es um die höchste Geschwindigkeit auf der ersten Etappe einer Regatta, die hauptsächlich rund um den Überlinger See verläuft. Da ist nicht nur die Beherrschung des Schiffes und des nautischen Handwerks gefragt, sondern auch eine gute Taktik.

Die HOC hat inzwischen stolze 90 Jahre erreicht, und die Mannschaft ist derzeit mit dem historischen Segler, der ursprünglich aus Neustadt in Holstein stammt, bei der Bodensee-Traditionswoche unterwegs. Dieses Ereignis für historische Segel- und Motorschiffe findet alle zwei Jahre statt und startete in diesem Jahr in Bodman. Schon zur Eröffnung der Traditionswoche im Bodmaner Seeum hatte Locher einen Einblick in die bewegte Geschichte der HOC gegeben, deren Eigner er gemeinsam mit Karlheinz Kaiser und Henning Kemmer ist.

Die DLRG war mit Tauchern beteiligt, die eine Mooringkette legten (das Team von links): Rainer Keller, Madita Zimmermann, Stefan Sailer (Taucher, der später auch selbst mitsegelte) und Roman Brandys (Taucher). | Bild: Constanze Wyneken

Und wenn der alte Hase des Segelsports den bekannten Seglergruß „Ich wünsche Euch immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel“ in die Menge der Schiffsbegeisterten schickt, dann kehrt Zufriedenheit ein unter den Oldtimerschiffern. Deren Verein Oldtimerschiffe Bodensee organisiert die Traditionswoche, zum offiziellen Auftakt gab es Reden von Wilderich Graf von und zu Bodman, des Vereinspräsidenten Axel Egger und des Vizepräsidenten Karlheinz Kaiser.

Am Vorabend der ersten Wettfahrt liegen die Oldtimerschiffe noch alle brav an der Mooringkette im Hafen. Im Hintergrund die Kulisse der neu errichteten gräflichen Seedomaine. | Bild: Constanze Wyneken

Schaufahrt zum Auftakt

Zu Beginn der Traditionswoche messen sich die historischen Schiffe nicht im Rennen, sondern gehen auf Schaufahrt – allein zur Freude des Publikums, das trotz Regens zahlreich erschienen war. Der Bodmaner Hafen wurde teilweise extra für die Oldtimerschiffe geräumt. Sogar die gemeindeeigene MS Großherzog Ludwig machte Platz und ankerte für zwei Nächte rechts neben dem Hafen. Zwei Taucher der DLRG Bodman brachten eine Mooring-Kette quer im Hafenbecken an. Eine solche Mooring war nötig, um die wertvollen alten Boote im Hafenbecken ordnungsgemäß festzumachen und zu sichern.

Regattaleiter Timo Seifert entscheidet, wann die Regatta startet, bläst dann den Start auf einem Horn und bildet zusammen mit einer Schwimmtonne die Startlinie. Eigentlich wird bei Starts ein Schuss abgegeben. Dies war jedoch in Bodman nicht möglich wegen Anwohnerbeschwerden. | Bild: Constanze Wyneken

Die eigentliche Regatta ist immer ein erinnerungswürdiges Ereignis. Für die Zuschauer bietet es wunderschöne Bilder und Ansichten. Für die Teilnehmer ist es Aufregung und Spannung pur. Bei den Oldtimerschiffen segeln die Eigner in der Regel selbst. Sie haben schließlich nebst Kosten auch keinerlei Mühen, Fürsorge, Pflege und Zeitaufwand gescheut, um die wertvollen, alten Boote auf Vordermann zu bringen und in erstklassigem Zustand zu erhalten. Mit den spannenden Wettfahrten wird man ein wenig für seine vielen Mühen entschädigt und belohnt.

Eines von vier auf der diesjährigen Traditionswoche anwesenden Dampfboote war die „DS Lady Macepeace 1990“. | Bild: Constanze Wyneken

Rasanter Start

Und eine Regatta startet erst, wenn der Regattaleiter den Start freigibt. Bis dahin heißt es warten und hin und her kreuzen. Regattaleiter Timo Seifert tat dies erst, als der Wind ein wenig auffrischte, um die Segler mit dem nötigen Schub zu versorgen, und dann ging es los. Die Schiffe legten einen rasanten Start hin und jeder bemühte sich, eine gute Position zu sichern. Die Vorderpositionen waren jedoch schnell geklärt, die HOC und der Schärenkreuzer Girl hatten sich schnell an die Spitze vorgearbeitet.

Bei der Feier zum Auftakt der Traditionswoche (von links): Axel Egger (Präsident des Vereins Bodenseeschiffer), Karlheinz Kaiser (Vizepräsident) und Hermann Locher (ein Eigner des historischen Seglers HOC Neustadt). | Bild: Constanze Wyneken

Entscheidend sind immer die Wendungen, während derer man sich Vorsprünge erarbeiten kann, indem man taktiert, ob man die Wendung kurz vor oder kurz nach dem Konkurrenten einleitet. Entsprechend herausfordernd ist eine solche Wendung auch jedes Mal aufs Neue, nicht nur wenn sich das Boot aus einer Schräglage in eine andere neigt.

Im diesjährigen Regatta-Handbuch der Bodensee-Traditionswoche steht ein denkwürdiger Spruch geschrieben: „Mit der Zeit lernt man, seinen Kurs nach dem Licht der Sterne zu bestimmen und nicht nach den Lichtern jedes vorbeifahrenden Schiffes.“