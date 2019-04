Für das geplante Bürgermuseum im Seeum hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Themenfelder für die Arbeitsgruppen festgelegt. Dass diese indes noch keine Vertreter haben, ist nach Angaben von Bürgermeister Matthias Weckbach verständlich. "Das ergibt vor der Gemeinderatswahl am 26. Mai keinen Sinn", sagte er.

Die Themen, mit denen sich die Arbeitskreise beschäftigen sollen, stehen aber fest: Laut Weckbach solle zum einen der Lagerbedarf ermittelt werden. Zudem gelte es zwei Konzepte für ein Bürgermuseum zu erarbeiten, die einmal das Museum und andererseits die Veranstaltungen in den Mittelpunkt rücken. Dafür solle laut Weckbach ein Catering möglich sein. Als Küche sei eine Warmhalte- beziehungsweise Anrichteküche vorgesehen. Der Bürgersaal werde in seiner jetzigen Nutzung erhalten bleiben. "Er soll nur insofern in das Museum einbezogen werden, dass zeitlich begrenzte Sonderausstellungen möglich sind", sagte Weckbach. Ansonsten müsse der Raum der Bürgerschaft, den Vereinen und der Gemeinde vorbehalten bleiben.

Kostenobergrenzen stehen fest

Auch die Kostenobergrenzen stehen nun fest. Oder wie Bürgermeister Weckbach es bezeichnete: "Es geht um das Wie des Vorhabens und im Speziellen, wie wir das Wie finanzieren können." Mit 600 000 Euro plant das Gremium für die Investitionskosten für das Museum, 150 000 Euro für Ausbaukosten ab dem Rohbaustandard und noch einmal 250 000 Euro für die Lagermöglichkeiten. Als jährliche Unterhaltungskosten – reine Liquiditätskosten ohne Abschreibungen, wie Weckbach betonte – wurden 30 000 Euro veranschlagt.

Diskussionsbedarf im Gremium

Gerade bei den Unterhaltungskosten herrschte Diskussionsbedarf. Sonja Hildebrand (Freie Wähler) geht davon aus, dass die Investitionskosten nicht ausreichen. Klaus Gohl (Freie Wähler) bezeichnete die Summen ebenfalls als "Zielsummen". "Wenn wir merken, sie reichen nicht, müssen wir noch einmal diskutieren", so Gohl. Michael Koch (CDU) betonte, dass man die laufenden Kosten auch in schlechten Zeiten tragen müsse.