von Friedrich W. Strub

Wenn die Glocken vom Turm der Pfarrkirche St. Otmar das Jahr 2019 verabschieden und ein neues willkommen heißen, werden ihre Klänge von vielen Menschen bewusster wahrgenommen als bisher. Mit den vier Glocken hat es nämlich eine besondere Bewandtnis: Einträchtig im Turm vereint, blicken sie auf eine interessante und bewegte Historie zurück. Zählt man das Alter der vier Glocken zusammen, kommt man auf 7012 Jahre. Wie kommt das zustande?

Zwei Leihgaben mit bemerkenswert hohem Alter

Im Jahr 1936 erhielt die Pfarrei St. Otmar ein neues Geläute, bestehend aus vier Glocken. Die kleinste ist noch erhalten, alle anderen wurden beim Ausbruch des Zweiten Weltkrieges vom Turm geholt. Sie sollten nie mehr zurückkehren.

In den ersten Nachkriegsjahren kamen per Bahn als Leihgabe zwei Glocken mit einem bemerkenswert hohen Alter in Ludwigshafen an. Die eine wurde 1479 gegossen, die andere im Jahre 1623. Beide hatten den Krieg auf einem Schrottplatz in Westdeutschland überlebt. Nachgewiesenermaßen hingen sie einst auf den Kirchtürmen der Gemeinden Girlachsdorf und Schebitz und konnten nicht mehr zurückgebracht werden, weil diese beiden Gemeinden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zu Polen gehörten.

Im November 1977 vervollständigte aufgrund einer Stiftung der Mitbürgerin Maria Keller eine vierte Glocke das Geläut. Diese Glocke, die der Heiligen Familie geweiht ist, wurde 1977 in der Glockengießerei Schilling in Heidelberg gegossen und erhielt am 20. November vom damaligen Dekan Maurer aus Radolfzell die Weihe.

Die erste Glockenvariante bekommt einen Riss

Der Guss dieser Glocke verlief ungewöhnlich. Die Auslieferung war bereits für August 1977 geplant.

Am 6. Juli 1977 erreichte den damaligen Pfarrer Karl Kutz jedoch folgendes Schreiben: „Leider müssen wir Ihnen eine traurige Mitteilung machen (...): Um den vereinbarten Abholtermin am 5. August einhalten zu können, mussten wir die gegossene Glocke so schnell wie möglich aus der Grube ausgraben. Durch die warme Witterung bedingt, ist das Glockenmetall zu langsam abgekühlt, so dass es beim Auspacken zu Spannungen kam und die Glocke nun einen Riss aufweist. Diese Glocke können wir natürlich nicht abliefern und müssen sie neu gießen. Es werden jetzt nochmals acht bis zehn Wochen vergehen, bis diese fertig gestellt ist und zu Ihrer Verfügung steht.“

Der zweite Guss gelang und die Ludwigshafener Bauunternehmung Fritz Lindenmayer holte die Glocke rechtzeitig zum Kirchenpatrozinium in Heidelberg ab.

Pfarrer Karl Kutz war zu diesem Zeitpunkt bereits zu einer Pfarrei im Schwarzwald gewechselt. Sein Nachfolger Alfons Schwoerer übernahm zusätzlich die Pfarrei in Bodman. Der heutige Pfarrer Nikolaus Böhler betreut gleich vier Pfarreien in der entstandenen Seelsorgeeinheit See-End.

Auf dem Kirchturm von St. Otmar blieb hingegen alles gleich. Die vier Glocken versehen seit nunmehr 42 Jahren ihren Dienst als Rufzeichen Gottes an uns Menschen.