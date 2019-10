von Constanze Wyneken

Da steppte der Bär, bei der Jubiläumsfeier „50 Jahre Brass Band“ am Samstagabend. Oder vielleicht sollte man sagen „da hüpften die Polkaziegen“ – so nämlich werden sie genannt, die Spielerfrauen der Brass-Band-Musikanten, und, ganz wichtig, der „Polkazicker“ (Wortneuschöpfung zwecks Gleichberechtigung) namens Nicolas Nicaise, welcher der Partner der ersten und bislang einzigen Brass-Band-Musikantin Tanja Meier ist.

Ohne die Partnerinnen (und Partner) nämlich, so wurde es an diesem Abend ganz deutlich gemacht, wäre die Brass Band aus Ludwigshafen nämlich nicht dort, wo sie heute ist, denn man braucht schon viel Unterstützung und den Rückhalt der Lieben um so viel musikalischen Enthusiasmus wie diese Band auf die Bühne zu bringen. Und so wurde am Abend nicht nur die Brass Band gefeiert, sondern auch deren Partner.

Lange Proben mit Flüssignahrung

Und nicht nur von der Brass Band gab es Musik, sondern auch von den Espasinger Seetalern, einer Nachbarband, zu der beste und freundschaftliche Verbindungen bestehen. Die Bewirtung übernahm der Musikverein Ludwigshafen.

50 Jahre Brass Band: Das waren, wie in diversen Festreden und Lobesansprachen berichtet wurde, 50 Jahre Spielfreude, Motivation, Spaß und eifriges Proben, teilweise von 10:30 bis 18 Uhr, und manchmal mit einem großen Verbrauch an Flüssignahrung.

Drei goldene Ehrennadeln

Es war aber auch „Kameradschaft, Zusammenhalt und Verlass aufeinander“, wie Fritz Kratzer (89) in seiner Dankesrede sichtlich bewegt erzählte. „Ich bin stolz, dieses Jubiläum 50 Jahre Brass Band erleben zu dürfen“, sagt er, in dessen Leben die Musik stets eine führende Rolle gespielt hatte.

Von links: Holger Kaupert, Fritz Kratzer, Ewald Lindenmayer, Willi Schilling (letztere drei erhielten die goldene Ehrennadel der Brass Band). | Bild: Constanze Wyneken

Nicht zuletzt war Kratzer einer der Hauptinitiatoren für die Nachwuchsförderung beim Musikverein Ludwigshafen gewesen. Zudem war Fritz Kratzer an diesem Abend eines von drei Mitgliedern, die mit der „goldenen Ehrennadel“ für langes und unermüdliches Engagement für die Band bedacht wurden: Neben ihm erhielten noch Ewald Lindenmayer und Willi Schillig diese Auszeichnung.

Einladung aus Mügeln

Einer der Redner war Gotthard Deuse, Alt-Bürgermeister von Mügeln in Sachsen, der Partnergemeinde von Ludwigshafen. Deuse fährt seit nunmehr 28 Jahren zum Urlauben an den Bodensee und konnte so die musikalischen Aktivitäten der Brass Band miterleben.

Er erzählte, dass die Brass Band des Öfteren zu Festivitäten in Mügeln, wie beispielsweise dem Blütenfest oder dem Schützenfest, zu Gast war. „Wir möchten Sie gerne einladen, wieder zu uns zu kommen und uns mit Ihrer Musik zu beglücken“, lud Deuse die Musikanten ein.

Schönes und Trauriges

Natürlich erlebt man in 50 Jahren nicht nur Schönes, sondern auch Bewegendes und Trauriges, ließ Holger Kaupert in einer Ansprache das Publikum teilhaben. Schicksalsschläge blieben nicht aus, einige der ehemaligen Musikanten sind nicht mehr unter den Lebenden, hätten jedoch an diesem denkwürdigen Jubiläumsabend sicherlich ihre Freude gehabt und fröhlich mitgefeiert.

Es lobten und beglückwünschten auch die politische Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, sowie der Touristik-Förderverein, die Narrenzunft Seehasen, die Freiwillige Feuerwehr und einige mehr – und es gab eine Menge Geschenke: Kuverts, Präsentkörbe voller flüssiger und fester Leckereien (für die kommenden Proben) und eine große Torte aus Sahne-Imitat (Klorollen).

Sektempfang und Ständchen

Dazu kamen Geschenke der Polkazicken: zum Einen den Sektempfang, von dessen Planung aufgrund absoluter Geheimhaltung im Vorfeld niemand der Musikanten etwas geahnt hatte, der jedoch sehr zur festlichen Stimmung gleich beim Betreten des Saales beitrug.

Einige der Polkazicken (und der Polkazicker) beim Ständchen für die Band. | Bild: Constanze Wyneken

Und zum Anderen gab es ein beschwingtes Ständchen, das von den Polkazicken (samt Zicker) den Musikern dargebracht wurde. Am Ende sang der ganze Saal zur Melodie von Udo Jürgens' „Mit 66 Jahren“ den Refrain mit: „Mit 50 Jahren Brass Band… ist noch lange nicht Schluss!“