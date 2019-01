von Friedrich W. Strub

Traditionell gibt der Neujahrsempfang des Gräflichen Hauses, zu dem Johannes Freiherr von und zu Bodman eingeladen hatte, Gelegenheit, auf die Ereignisse im vergangenen Jahr in Betrieb und Familie zurückzublicken und einen Ausblick ins aktuelle Jahr zu geben. "Ich merke jedes Jahr aufs Neue, wie ein land- und forstwirtschaftlich geprägter mittelständischer Betrieb mit dem Ort und der Region verwoben ist und wie sich die ökonomische Nachhaltigkeit mit der ökologischen und sozialen, also der Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft verbindet. Das steht im krassen Gegensatz zu multinationalen Konzernen im Streubesitz", so der Freiherr.

Dies wurde auch im Betriebszweig Gut Bodman Forst unter Leitung von Reiner Bickel deutlich, wo vergangenes Jahr 14 000 Festmeter geerntet wurden. Bedeutend war 2018 auch die Intensität von Umwelteinflüssen. Die extreme Trockenheit und der in Folge auftretende Borkenkäferschäden an der Fichte, das Eschentriebsterben und die Sturmereignisse haben ungefähr ein Drittel des Jahreseinschlages ausgemacht. In der Waldruh St. Katharinen haben im vergangenen Jahr so viele Bestattungen wie noch nie stattgefunden. "Vielleicht lag das auch daran, dass Ende 2016 unsere Waldruh von einer Jury zum schönsten Bestattungswald Deutschlands auserkoren wurde", sagte der Freiherr. Der Wald mit den Blickbeziehungen über den See habe ihn zu einer festen Einrichtung in der Region werden lassen.

Erneuerung der Obstanlagen

Im Bereich Obst konnte der Freiherr über ein sehr gutes Jahr berichten. Nachdem schon zwölf Jahre nach organisch-biologischen Vorgehensweisen gewirtschaftet wird, wurde jetzt noch zusätzlich die Zertifizierung des Demeter-Verbandes erworben. Mittlerweile sind die Betriebe Obstbau Ledergerber und Gut Bodman Obst zum Gut Bodman Ledergerber Obst zusammengewachsen. Obstanlagen wurden erneuert, Hagelnetze gebaut und resistente Sorten angepflanzt. Insbesondere im Bereich Saftobst sind im vergangenen Jahr weitere 50 Hektar dazu gekommen. Statt einjährige Kulturen stehen hier nun Mittelstammanlagen. "Dieses Projekt ist nur gemeinsam mit der Firma Dreher aus Stockach zu verwirklichen gewesen. Für uns alle ist das ein spannendes Zukunftsprojekt, bei dem sich die ökologische Komponente stimmt", so der Freiherr.

Beim Neujahrsempfang des Gräflichen Hauses nahm Johannes Freiherr von und zu Bodman die Gelegenheit wahr, auf die Ereignisse im vergangenen Jahr in Betrieb und Familie zurückzublicken und einen Ausblick in das aktuelle Jahr zu geben. Unser Bild zeigt den Freiherr mit seiner Gemahlin, Freifrau Carolina und den beiden Söhnen Jacob (links) und Benedikt. | Bild: Friedrich W. Strub

1700 Tonnen Saftäpfel konnten von den Saftobstanlagen, insbesondere auf dem Bodanrück geerntet werden. Im Tafelobstbereich ergab sich ein Ertrag von 1600 Tonnen und 900 Tonnen Saftäpfel. Vermarktungspartner ist hier die Firma Obstgroßmarkt Grundler in Espasingen. Einen weiteren Schritt kündigte der Freiherr für dieses Jahr an: den Einzug in die neue Obsthalle, die ganz neue Möglichkeiten eröffne. Sehr erfreulich war auch die Ernte 2018 im Rebgelände Königsweingarten. Die normalerweise von der Sonne verwöhnten Anbaugebiete auf der anderen Seeseite haten diesmal das Nachsehen, und die gut wasserführenden Böden auf der Nordseite zeichnen sich da besonders aus. "Sowohl die unglaublich hohen Öchslewerte um die 100 als auch die hervorragenden Geschmackswerte werden uns dann ab Mitte des Jahres erfreuen," so Johannes von und zu Bodman.

Torkelgebäude soll renoviert werden

"Das größte, interessanteste und komplexeste Vorhaben, welches wir in unserem Betriebszweig Gut Bodman Häuser gestalten dürfen, ist sicherlich das Areal des ehemaligen Schlosses Espasingen", machte der Freiherr deutlich. Besonders dankbar zeigte sich der Freiherr für die Unterstützung und den offenen, vertrauensvollen Austausch mit dem Espasinger Ortschaftsrat und dem Stockacher Bürgermeister Rainer Stolz.

Wie der Freiherr weiter ausführte, werde in den nächsten Tagen der Bauantrag für die das Schloss umgebende Bebauung eingereicht. Außerdem seien die Verkaufsverhandlungen mit Interessenten für das Gebäude der Schlossbrauerei weit gediehen. Vertragsgrundlage sei dabei die Renovierung des Schlosses zur Wohnzwecken. Sollten die Bebauungspläne und Bauanträge die notwendigen Genehmigungen erhalten, könne im nächsten oder spätestens im übernächsten Jahr gebaut werden. "Diese Dorfentwicklung ist nicht nur für uns, sondern auch für den Ort Espasingen ein bedeutendes Zukunftsprojekt", so der Freiherr.

Aufmerksam verfolgten die Gäste und Mitarbeiter der Gräflichen Unternehmen die Neujahrsrede des Freiherrn. | Bild: Friedrich W. Strub

Ein gleichfalls interessantes Vorhaben ist die Renovierung und Umnutzung des historischen Torkelgebäudes in Bodman. Die Sammlung von versteinerten Urtieren, die im bedeutenden, von der Familie Hauff betriebenen Urweltmuseum in Holzmaden zu sehen ist, werde in Bodman einen Ableger bekommen.