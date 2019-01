von Friedrich W. Strub

Der Veranstaltungskalender der Seegemeinde weist auch in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe Veranstaltungen auf, die sowohl regional als auch international geprägt sind. Über die Landesgrenzen hinaus interessieren insbesondere Kunstausstellungen, Sportveranstaltungen wie Seeschwimmen und Regatten sowie das Oldtimertreffen des MSC Sernatingen. Diese Veranstaltungen haben von Jahr zu Jahr steigende Besucherzahlen aus dem Ausland.

Narren haben große Pläne

Hinzu kommt am Fasnachtssonntag, 3. März, eine Besonderheit: Die Narrenzunft Seehasen in Ludwigshafen feiert 90 Jahre Hasenrat mit einem Umzug, der über den Charakter des üblichen gemeinsamen Umzugs mit den Bodmaner Narren hinausgeht.

Vom 26. bis 28. April steht die 14. Kunstmesse des Internationalen Bodensee-Clubs (IBC) Überlingen/Fachgruppe Bildende Kunst im Zollhaus an – eine wichtige Plattform der Kunst im Süddeutschen Raum.

Voller Kalender im Mai

Im Mai sind gleich vier Veranstaltungen bedeutsam: die Eröffnung der traditionellen Frauenberg-Wallfahrt (1. Mai), das Premium-Wandern der Touristinformationen auf dem See-Gang zwischen Überlingen-Ludwigshafen-Bodman und Konstanz (5. Mai), ein großes maritimes Konzert der Bodensee-Shantymen Überlingen im Katholischen Gemeindezentrum (12. Mai) und der Bezirksjugendtag des Hegau-Bodensee-Musikverbandes in Bodman (25. Mai).

Am 30. Juni geht die Seeüberquerung der DLRG mit Schwimmern aus zahlreichen Bundesländern und mit internationaler Besetzung über die Bühne. Das Hafenfest (6./7. Juli) lockt stets viele Besucher aus der ganzen Umgebung nach Ludwigshafen. Bodman steht vom 12. bis 14. Juli im Zeichen des Kreisfeuerwehrtages mit großen Programm und am 13./14. Juli geht beim Yachtclub Ludwigshafen die internationale Jugend-Regatta um den Apfelcup über die Bühne.

Beliebtes Kunsthandwerk

Die Stockacher Kultband Papis Pumpels dürfte beim Strandfest des TSV Bodman (27. Juli) viele Hunderte insbesondere junger Menschen in den Bann ziehen. Der Kunsthandwerkermarkt Sommer-Augendweide (3./4. August) in den Ludwigshafener Uferanlagen mit Künstlern aus vielen Teilen Deutschlands zieht sehr viele Menschen und insbesondere Touristen an. Ein weiterer Höhepunkt: das 31. internationale Oldtimertreffen des MSC Sernatingen Oldtimerfreunde (17./18. August) in Ludwigshafen.

Internationalen Charakter tragen auch die Ausstellung "Form" am 26./27. September im Zollhaus und die Herbst-Augenweide (23. Oktober bis 2. November im Zollhaus). Das Apfelkuchenfest der Musikkapelle Bodman im Seeum (27. Oktober) hat längst die Ortsgrenzen gesprengt. Die Dorffreundschaft Maygas macht sich seit vielen Jahren um die Entwicklungshilfe in Lateinamerika und Asien verdient. Der Reinerlös von Theateraufführungen im Katholischen Gemeindezentrum am 16., 22. und 23. November wird dafür gespendet.