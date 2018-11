Bodman-Ludwigshafen vor 6 Stunden

Danziger Straße: Verursacher flüchtet nach Streifunfall

Ein unbekannter Autofahrer hat am Wochenende rund 5000 Euro Schaden an einem Van verursacht, der in der Danziger Straße in Bodman-Ludwigshafen geparkt war.