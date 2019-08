Beim Thema stabiles Internet für Bodman tut sich etwas: Der Umbau des Multifunktionsgehäuses (MFG I) in der Straße „Im Weiler“, der immer wieder Ausfälle hatte, findet im August statt. Dies erklärte Ortsbaumeister Ralf Volber in der jüngsten Gemeinderatssitzung und erklärte auf Nachfrage, dass die Arbeiten Mitte des Monats beginnen sollen.

Der Ort hat momentan zwei MFG: das in „Im Weiler“ und ein Weiteres hinten bei der Metzgerei in der Kaiserpfalzstraße. Ein Teil aus dem MFG 1 soll in ein neues MFG 3 umgelegt werden.

Vorbereitende Arbeiten seien dazu bereits im Juli gewesen. Informationen zum Umbau und dem weiteren Internetausbau veröffentliche die Gemeinde bald, so Volber im Rat.