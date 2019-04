von SK

58 mal war die DLRG im vergangenen Jahr auf dem Bodensee – im Bezirk Bodensee-Konstanz – im Einsatz. Und in 37 Fällen davon war die DLRG-Ortsgruppe Bodman-Ludwigshafen dabei. Diese Zahl verdeutlicht die bedeutende Rolle, die die Ortsgruppe am Bodensee spielt. Diese Zahlen kamen bei der jüngsten Mitgliederversammlung zur Sprache, von der die Ortsgruppe in einer Presseinfo berichtet. Bei den Einsätzen konnte sie auch besondere Erfolge verzeichnen: Sie konnten zwei Personen, die dem Ertrinken nahe waren, nach Reanimationen lebend an den Rettungsdienst übergeben.

Die Ortsgruppe richtet sich darauf ein, dass es solche Einsätze öfter geben könnte. Zwar ist laut Wasserschutzpolizei-Unfallstatistik für den gesamten Bodensee die Zahl der Einsätze 2018 um rund 20 Prozent gesunken; dafür stieg die Zahl der Badeunfälle jedoch um 19 Prozent an. Bodenseeweit verunglückten 2018 neun Menschen tödlich. Zu den 37 größeren Einsätzen der DLRG Bodman-Ludwigshafen kamen im vergangenen Jahr noch die zahlreichen kleineren Einsätze in Strandbädern sowie die Einsätze mit Mantrailerhunden und, wie auch im Jahr zuvor, die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen, berichtete der Technische Leiter Rettung, Marcel Forschner, bei der Versammlung.

Bericht der Jugendleiterin Laura Koch in der DLRG Hauptversammlung 2019. Bild: DLRG Bodman-Ludwigshafen | Bild: DLRG Bodman-Ludwigshafen

Alexander Daniel berichtete als Schriftführer über den Erfolg der Schwimmausbildung und wie wichtig diese inzwischen geworden sei. Auch berichtete er über den Erfolg der Sommergrillfeste in den Bodmaner Uferanlagen, welche auch eine wichtige Einnahmequelle zur Finanzierung der DLRG seien. Auch kommen dank des neuen Ausbildungskonzepts des Bezirks Bodensee-Konstanz noch mehr Kurse im Bereich Funkausbildung und Sanitätskurse in der Wasserrettungswache Bodman hinzu, so Matthias Karle, Technischer Leiter Ausbildung.

Florian Hoyer, der erste Vorsitzende der DLRG Bodman-Ludwigshafen, berichtete rückblickend noch einmal von der gelungenen Feier zum 60-jährigem Bestehen der Gruppe. Auch Veranstaltungen, an denen die DLRG nur Teilnehmer war, wie der Blaulichttag in Bodman, seien dank der guten Organisation von Michael Klein und Felix Blessing ein voller Erfolg gewesen. Hoyer dankte auch einem örtlichen Unternehmen noch einmal für eine großzügige Spende zum 30-jährigen Bestehen. Diese sei zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Dennoch konnte in diesem Jahr nur ein Kassenminus erwirtschaftet werden. Die Kosten für den Unterhalt der Gerätschaften und viele viele notwendige Investitionen wie zum Beispiel Sanitätsmaterial seien dringend notwendig gewesen.

Im laufen den Jahr soll die Schwimmausbildung um Kleinkinder und Babyschwimmkurse ergänzt werden. Zudem schafft die Ortsgruppe ein neues Schlauchboot an. Dieses ist zu 70 Prozent aus Zuschüssen finanziert. Der Verkauf des alten Schlauchbootes soll die Lücke von 30 Prozent schließen. Florian Hoyer bedankte sich stellvertretend bei der Jugendleiterin Laura Koch für Engagement und Erfolge in der Jugendarbeit. Schon jetzt sind einige Ausflüge in diesem Jahr ausgebucht und der Terminkalender straff.