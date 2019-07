Laut einer Pressemitteilung wurde die Ortsgruppe am Samstagmorgen neben anderen Rettungsorganisationen innerhalb von einer Stunde zu zwei Badeunfällen nach Wallhausen alarmiert. „Die DLRG Bodman-Ludwigshafen war mit einem Rettungsboot und einem Tauchgruppenfahrzeug mit Tauchtrupp vor Ort an den Einsätzen beteiligt“, so die Pressemitteilung.

Am Samstagnachmittag habe es aus Bodman beim Aufzug einer Sturmfront mehrere Notrufe gegeben. Die Einsatzkräfte mussten mehreren Wassersportlern in Not helfen und sie an Land bringen.

Anschließend sei das sturmtaugliche Rettungsboot aus Bodman nach Überlingen zu Einsätzen gerufen worden. „Ein gekentertes Segelboot mit Besatzung wurde in Überlingen an Land gebracht, das Boot im Hafen aufgerichtet und leergepumpt“, fasst die Mitteilung zusammen.