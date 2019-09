Gemeinderätin Petra Haberstroh (Freie Wähler) hatte in der jüngsten Sitzung einen Vorschlag zur Lösung des Grünschnitt-Problems während der USG-Schließung: Je einen Container in Bodman und Ludwigshafen. „Im Herbst fällt viel an“, sagte sie.

Bürgermeister Matthias Weckbach erklärte, dass die Gemeinde in einem Schreiben an die USG eine Frist gesetzt habe. Halte die USG diese nicht ein, könnte der Vertrag zur Grünschnittentsorgung gekündigt werden.

Die Gemeinde arbeite an einer Lösung und habe bei der Firma Remondis Container angefragt. Aber diese könnte man nicht einfach so hinstellen, sondern es müsste festgelegte Zeiten mit Aufsicht geben, so Weckbach.