von Felix Hauser

Die rund 45 Plätze in der Bodenseefoto-Galerie waren gefüllt und das neue Buch schnell vergriffen: Christine Rath und ihr Mann Dieter Jaeschke haben ihren Landesgartenschau-Krimi Mondblumenrätsel vorgestellt. Es ist Christine Raths zehnter Roman und der zweite gemeinsam mit ihrem Mann.

Die Geschichte spielt zunächst im Januar 1975 in Groß Glienicke in der ehemaligen DDR. Ein Paar, Hanna und Joachim, möchte nicht mehr im Unrechtsstaat leben und plant, über den zugefrorenen See zu fliehen. Das ist möglich, weil sich mitten im See die Grenze zwischen West-Berlin und der DDR befindet. Als Joachim auf der zweiten Mauer steht, werden sie von Grenzsoldaten entdeckt. Joachim wird erschossen und stirbt.

Nun machte die Autorin einen Sprung in den Juli 2020. Eine zehnte Klasse aus Stuttgart fährt mit dem Klassenlehrer Felix Schäfer und der Begleitlehrerin Karina Brinkmann auf Klassenfahrt nach Überlingen, wo zeitgleich die Landesgartenschau stattfindet.

Die 17-jährige Flora verschwindet spurlos

An einem Abend geht die Klasse ins Strandbad. Dort verschwindet die 17-Jährige Schülerin Flora von Bornstedt, auch Lola genannt, spurlos. Die herbeigerufene Polizei sucht vergeblich nach der Schülerin. Sie gründet die Sonderkommission Lola, nachdem die Lehrerin glaubt, Lolas Turnschuh in einer Werft wiedererkannt zu haben.

Einige Tage gehen ins Land, ehe auf dem Landesgartenschaugelände unter einem mit Blumen geschmückten Grab eine menschliche Hand entdeckt wird: eine weibliche Leiche.

„Welchen Zusammenhang der Fluchtversuch 1975 mit dem Mord hat, behalte ich für mich“, sagte Autorin Christine Rath. Außerdem ließ sie offen, ob es sich bei der Leiche um Lola handelt.

Ihr Mann hat laut Rath 35 Jahre bei der Kriminalpolizei Berlin gearbeitet. „Ohne ihn würde ich keinen guten Roman schreiben“, sagt sie. Laut eigener Aussage habe Jaeschke im Roman Sachen verarbeitet, die er in der Dienstzeit erlebt habe.