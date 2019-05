Ludwigshafen – Füreinander und miteinander: So wollen die 14 Kandidaten der CDU Bodman-Ludwigshafen nach eigenem Bekunden gemeinsam die Zukunft gestalten. Im Hotel Krone präsentierten sich zwölf der 14 Kandidaten rund 50 interessierten Einwohnern. Der persönlichen Vorstellung folgten die Vorstellungen der Ziele für die kommenden fünf Jahre. Anschließend hatten die Gäste Gelegenheit, Fragen und Wünsche an die Kandidaten zu richten. Auch Bürgermeister Matthias Weckbach gab Auskunft.

Viele engagieren sich seit längerem in Vereinen

Die Kandidaten für die Gemeinderatswahl sind zwischen 21 und 68 Jahre alt, vier Frauen und zehn Männer stehen auf der Liste, einige mit viel Erfahrung im Gemeinderat, einige sind neu dabei. Viele engagieren sich seit langer Zeit in Vereinen, die älteren von ihnen sind im Ruhestand und wollen ihre Kraft und Zeit auch (weiterhin) dem Gemeinwohl zur Verfügung stellen. Mit Gabriele Zwisler hat sogar eine FDP-Kandidatin einen Listenplatz der bei CDU bekommen – ihre Partei hat keine eigene Liste.

Jede Person setzt eigene Schwerpunkte und doch haben sie gemeinsame Ziele, die allen wichtig sind. Gerade die Vielseitigkeit der Kandidaten sehen sie als das Besondere an. Heike Schatz wünschte sich, der Gemeinderat wäre künftig vielseitiger aufgestellt, so dass sich alle Bürger repräsentiert fühlten.

Wie sorgt man für bezahlbaren Wohnraum?

Die CDU Bodman-Ludwigshafen möchte bezahlbaren Wohnraum für Einheimische jeden Alters fördern. In Bodman müssten neue Baugebiete ausgewiesen werden. Außerdem müsse der Kostenexplosion bei Mieten und Grundstückspreisen entgegengewirkt werden.

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, wollen die Kandidaten die Weiterentwicklung familientauglicher Kindergarten-, Schul- und Betreuungskonzepte.

Da sich viele der Kandidaten in Vereinen engagieren, kennen sie deren Bedürfnisse und wollen als Gemeinderäte gezielt Ehrenämter, Vereine und Rettungsorganisationen unterstützen. Unter anderem wollten sie den Neubau des Feuerwehrhauses in Ludwigshafen und notwendige Ersatzbeschaffungen von Feuerwehrfahrzeugen nach dem Bedarfsplan umsetzen und anstehende Investitionen fördern, hieß es.

Pläne für Strandbäder gelten als wichtig

Für die Bürger und Gäste seien die beiden Strandbäder sehr wichtig. Die CDU wolle die Aufwertung des denkmalgeschützten Strandbadgebäudes und des Außenbereichs in Ludwigshafen weiterführen. Auch der Neubau des Badestegs müsse zeitnah erfolgen. Robert Hermann ergänzte, der Erhalt der Ufermauer sei den Kandidaten wichtig, um die ohnehin knappe Liegefläche nicht weiter zu verkleinern. Und in Bodman wollten sie den längst überfälligen Neubau der Strandbadgebäude und der sanitären Anlagen umsetzen.

Den Tourismus im Einklang mit der Bevölkerung zu gestalten sowie nachhaltig die Landschaft und Artenvielfalt zu schützen wurden als weitere Ziele genannt, ebenso Begegnungsmöglichkeiten für Senioren und sowie kinder- und jugendgerechte Angebote.

Bürgerbeteiligung als Ziel

Hermann versprach, man werde die Bürger weiterhin aktiv in Entscheidungsprozesse mit einbeziehen und eine verantwortungsvolle Haushaltspolitk weiterführen. Auch zum Ausbau des Internet, infrastrukturellen Maßnahmen und der Ansiedelung von Gewerbe haben sich die Kandidaten Gedanken gemacht.

