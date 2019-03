von Laura Marinovic, Ramona Löffler und Anita Endres

Die Mittagsveranstaltungen am Fasnachtsfreitag gehörten den Familien und kleinen Narren. Auf den Kinderballen in verschiedenen Orten vergnügten sich Cowboys, Prinzessinen, kleine Monster, Vampire oder der Nachwuchs der jeweiligen Narrenzünfte. Das sind vier der Veranstaltungen:

Hindelwangen

Unter dem Motto "Beachparty" fand der diesjährige Kinderball in der Nellenburghalle in Hindelwangen statt. Die Gliederung der Gangschlupfer hatte ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm auf die Beine gestellt. So mussten sich die jungen Besucher durch verschiedene Spiele Teile einer Schatzkarte verdienen. Sobald alle Stücke gesammelt waren, gab es zur Belohnung einen Schatz aus Süßigkeiten. "Die Kinder möchten Spaß haben", nannte Organisatorin Nina Schätzele den Grund für den Narrenball. So könne auch der Nachwuchs für die Fasnacht begeistert werde.

Beim Kinderball in Hindelwangen versucht der sechsjährige Adrian Pajaziti, eine Süßigkeit mit dem Mund zu fangen. Bild: Laura Marinovic | Bild: Marinovic, Laura

Die Junggangschlupfer betreuten die kleinen Narren den Nachmittag über. "Damit man einen Generationenwechsel reinbringen kann", so Obergangschlupfer Armin Schätzele. Bei den Eltern kam das gut an. Die Hindelwangerin Marilena Gallo hatte extra ihre Schwägerin Teuta Pajaziti und deren Söhne Leonis Pacolli und Adrian Pajaziti aus Konstanz mitgebracht. Es sei wichtig, dass die Kinder mit Gleichaltrigen feiern können, waren sich die beiden Frauen einig.

Ludwigshafen

Ein dreifaches Has Has Narro! Der Kindernarrenbaum in Ludwigshafen steht! Zahlreiche kleine Narren, ihre Familien und Vertreter des Hasenrats, die Narreneltern, Holzer und Hasengarde zogen den rund fünf Meter hohen Baum von der Sernatingenschule zum katholischen Gemeindezentrum. Der Musikverein Ludwigshafen sorgte dabei für die musikalische Begleitung und animierte die Zunftmitglieder nach getaner Arbeit noch den Narrenjuck zu tanzen. Übrigens: Das Pappgesicht am Narrenbaum ist das des alten Holzerbosses, das die Holzer dort im Andenken angebracht haben.

Nach Umzug und Narrenbaumstellen war beim Kinderball im katholischen Gemeindezentrum viel los. Bild: Ramona Löffler | Bild: Löffler, Ramona

Im Gemeindezentrum vergnügten sich die Kinder an verschiedenen Spielstationen wie Dosen- oder Ringewerfen oder übten ihre Geschicklichkeit bei einem Seehasen-Puzzle. Für die Bewirtung der Gäste hatten Zunftmitglieder zahlreiche Kuchen und Muffins gebacken. Außerdem gab es eine Tombola.

Seelfingen

Einen ganzen Nachmittag mit lustigen und abwechslungsreichen Spielen zu verbringen, machte den Seelfinger Kinder sichtlich viel Spaß. Christine Petersen und Tanja Gunnesch wissen, wie sie die kleinen Narren unterhalten können. Seit sechs Jahren organisieren die beiden den Kinderball in Seelfingen für den Narrenverein Taubenriedgärtner. Dosenwerfen und der Luftballontanz sind beliebte Spiele und jeder kleine Teilnehmer darf danach ein Los für die Tombola ziehen, denn so geht niemand leer aus. Wer es aber lieber mal etwas ruhiger mochte, konnte entweder aus buntem Spielmais fantasievolle Figuren oder aus Pappe ein kleines Windrad basteln.

Christine Petersen (links) leitet die Spiele mit den Kindern in Seelfingen. Die Kleinen haben dabei viel Spaß. Bild: Anita Endres

Die beiden Organisatorinnen halfen dem Narrensomen beim Basteln und hatten auch Malvorlagen und Stifte bereitgestellt. Toni Vidacak (2) wohnt mit seiner Familie in Winnenden und ist zu Besuch bei den Großeltern in Seelfingen. "Mein Sohn fühlt sich hier richtig wohl und hat viel Freude mit den anderen Kindern", sagt seine Mutter Bianca.

Mit dem bunten Spielmais lassen sich viele verschiedene Figuren formen. Von links: Anna und Andrea Gunnesch sowie Manuel Miller mit seiner Cousine Julia Geng. Bild: Anita Endres

Zizenhausen

Spaß und Spiele warteten in der Heidenfelshalle in Zizenhausen auf den närrischen Nachwuchs. An mehreren Stationen waren während des Kinderballs Legosteine, Spielautos und Bastelutensilien aufgebaut und luden die zahlreichen Kinder zum Spielen ein. "Das ist ein Heranführen an die Fasnacht", sagte Malin Jagow von der Keilergruppe des Narrenvereins Zizenhausen, die den Ball seit vier Jahren organisiert. Eröffnet wurde der Nachmittag durch die Stumpenmacher, die den Kindernarrenbaum gemeinsam mit den anwesenden Kindern und musikalisch begleitet von den Höhlentuutern in den Saal brachten und dort stellten. Während die Kinder anschließend mit einem Bühnenprogramm aus Tänzen und Fasnachtsspielen unterhalten wurden, blieb für die Eltern genügend Zeit für ausgelassene Gespräche und ein gemütliches Beisammensein. Die Zizenhauser Lesholzweibern servierten Kaffee und Kuchen.

An mehreren Stationen kann am Kinderball in Zizenhausen gemalt oder gespielt werden. Hier bastelt die siebenjährige Nora Fecht an einer Fasnachtsmaske. Bild: Laura Marinovic | Bild: Marinovic, Laura

Katja Fecht, die mit ihren Töchtern Marla und Nora gekommen war, ließ sich sogar selbst zu einem Tänzchen hinreißen. Die ehemalige Narrenbüttel von Zizenhausen freute sich über das bunte Treiben. "Als alter Narr finde ich es ganz toll, dass die Kinder die Möglichkeit haben, sich hier zu verkleiden", schwärmte sie.

Das Programm in den kommenden Tagen