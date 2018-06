Eine 19-Jährige hat am Sonntag gegen 18 Uhr einen Auffahrunfall an der Abzweigung der K6101 mit der Bundesstraße 34 bei Bodman verursacht.

Wie die Polizei mitteilte, hielt ein Audi an der Stopplinie an der Kreisstraße. Die 19-Jährige fuhr mit ihrem Peugeot auf den wartenenden Audi auf. Dabei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro. Die Beteiligten blieben unverletzt.