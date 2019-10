von SK

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 13.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 zwischen Stockach und Ludwigshafen, wie die Polizei mitteilt. Demnach war ein 85 Jahre alter Autofahrer auf der B 31 von Stockach in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Hinter dem Gewerbegebiet Blumhof wendete er auf Höhe der Haltebuchten. Dabei überfuhr er beide Fahrbahnen, obwohl dies verboten ist, und benutzte die gegenüberliegende Haltebucht, um in der Gegenrichtung weiterfahren zu können.

Als er aus dieser Haltebucht wieder in die Bundesstraße einfahren wollte, hat er laut der Polizeimeldung ein Auto übersehen, das aus Richtung Ludwigshafen kam und die Vorfahrt hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Die 37 Jahre alte Beifahrerin des zweiten Autos wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.