Daniel Künning aus Bodman-Ludwigshafen sucht Mitstreiter für den Umwelt- und Klimaschutz. Zusammen mit Thomas Giesinger von der Geschäftsstelle des Bundes für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) in Radolfzell-Möggingen bot er deshalb ein Treffen für Naturschutz-Interessierte an. Zehn Teilnehmer kamen in die Sernatingen-Schule.

Künning sagte, er wolle dem Insektensterben und Bienenschwund mit Blühstreifen und kleinen Biotopen begegnen. Sein Ansprechpartner in der Gemeinde sei Gemeindeförster Alexander Fischer. „Leider gab es jetzt keinen Samen mehr, daher hat es diesmal nicht geklappt“, so Künning. Fischer erzählte, vor Jahren habe man ein „buntes Band“ aus Blühwiesen angelegt. Dies sei nicht so erfolgreich gewesen wie erhofft: „Und es ist arbeitsintensiver als gedacht. Jemand muss danach schauen.“ Teilweise habe es gut funktioniert.

Thomas Giesinger stellte sich der Frage: „Sind naturnahe Gärten noch zeitgemäß?“ Das Insektensterben sei zu 90 Prozent verursacht durch Gift, Gülle und das Ausräumen der Landschaft. „In Hausgärten, Parks und Schrebergärten können wir die Landschaft einräumen“, so Giesinger. Er beschrieb einen naturnahen Garten mit Staudenbeeten, Natursteinmauern, Bäumen, Büschen und Holzzäunen. Man solle Blumen stehen lassen und eher eine Wiese als einen Rasen pflegen.

Gerade in heißen Sommern solle man nicht alles kurz mähen, dann sei die Gefahr, dass das Grün verbrenne, deutlich geringer. Dünger verwende er nur bei Neupflanzungen, sagte Giesinger. Der Holunder sei für ihn ein Wunderstrauch, der als wichtigster Blattlausproduzent vielen Tieren Nahrung liefere. Außerdem empfahl er möglichst viele heimische Bäume, da Käfer, Ameisen, Pilze und Vögel an ihnen lebten, sowie Wasserstellen.

Die Anwesenden beschlossen, in Abstimmung mit der Gemeinde ein Schreiben mit Tipps zur Gestaltung naturnaher Gärten an die Grundstückseigentümer im Baugebiet Haiden zu verfassen. Sie planten weitere Treffen, eine Führung zu bedrohten Fledermausbeständen in Ludwigshafen und einen Termin zur Konkretisierung von Projekten und zur Bildung einer aktiven Ortsgruppe.