Der Bunte Abend der Bosköpfe fand gleich zwei Mal in Bodman statt. Das war auch nötig, denn mehr Gäste hätten bei der Premiere nicht ins närrisch dekorierte Seeum gepasst. Die Bosköpfe freuten sich über Abordnungen der Espasinger Trubedrescher und der Seehasen aus Ludwigshafen. Auch Graf Wilderich von Bodman und seine Frau sowie Johannes von Bodman mit Anhang und Bürgermeister Matthias Weckbach hatten sich unter die Gäste gemischt. Die "El Stars", eine Abordnung der Musikkapelle Bodman, sorgten für ausgelassene Stimmung.

Vor dem großen Bühnenbild: Narrenpräsident Wilhelm Wagner (links) gratuliert Bürgermeister Matthias Weckbach um Mitternacht zu dessen 50. Geburtstag. Der Bunte Abend der Bosköpfe im Seeum war da noch lange nicht zu Ende. | Bild: Claudia Ladwig

Narrenpräsident Wilhelm Wagner begrüßte das Publikum hochdeutsch, langsam und deutlich. Er hatte sogar Unterstützung von zwei jungen Damen, die seine Worte in einer Art Gebärdensprache darstellten – ein besonderer Service für Schwerhörige und Zugewanderte, wie Wagner erklärte.

Die Zimmerer geben bei ihrem Tanz am Bunten Abend der Bosköpfe im Seeum Bodman alles. Ihre Schritte sind gut einstudiert, sie haben sogar Puste für eine Zugabe. Links im Bild Zimmerermeister Heinrich "Heini" Bentele. Außerdem tanzten Hans Wiggenhauser, Michael Klein, Robert Bentele, Lukas Bentele, Felix Blessing, Matthias Karle und Marcel Forschner. | Bild: Claudia Ladwig

Dem Gruß der Boskopfmasken und Einmarsch der Gliederungen folgte der Tanz der Boskopfmädle. Vor dem ersten Auftritt im neu entworfenen Häs seien sie schon aufgeregt gewesen, verrieten die jüngsten Mitwirkenden. Doch alles funktionierte und auch der fetzige "Boskopf-Rock" kam gut an. Zwölf Mittwochsturnerinnen in Anzügen und mit aufgemalten Schnäuzern sorgten mit ihrem Puppen-Paartanz für einen weiteren Glanzpunkt. Die Männer taten es ihnen gleich: In farbigen Leggings und knappen schwarzen Netzhemden tanzten die Zimmerer so beherzt, dass auch bei ihnen eine Zugabe gefordert wurde.

Hans Wiggenhauser kam als Malkünstler ins Seeum zur Jury "Höhle der Bosköpfe" beim Bunten Abend der Bosköpfe. | Bild: Claudia Ladwig

Verschmitzt ging Narrenpolizist Dave Weimann auf die Verkehrssituation im Ort ein. Viel passiere derzeit – oder auch nicht, je nachdem, wo er hinschaue. Beim Linde-Areal wisse er nicht genau, "ob da irgendwas irgendwann fast fertig wird". Dafür habe sich die Qualität der gelben Säcke erheblich verbessert. Da habe der Gemeinderat was Handfestes für die Einheimischen getan. Noch besser sei eine gelbe Tonne. Dazu eine grüne und rote: "Ich weiß noch nicht für was, aber Geld ist sicherlich da." Zur Dorfverschönerung hatte "Narrenvater" Elisabeth Schubert eine Idee. Zum Sprung vom Berg bis Bodman runter sei der Narrenvater ausgewählt worden. Im Sommer überhole er sogar Katamarane. "Ich schwimme von Bodman bis Konstanz in einem Ruck und wenn's sein muss wieder z'ruck." Als Lohn wünschte er sich, in Bronze gegossen statt Yolanda im Hafen zu stehen.

Yolanda (Bärbel Böhringer) wollte gerne zurück nach Bodman. | Bild: Claudia Ladwig

Diese üppige Dame tauchte im Immobilienbüro von Anita Grabowski auf. Ihren früheren Platz beim Seeum wolle der Gemeinderat als Platz der gepflegten Langeweile behalten, sagte die Maklerin. Kein Angebot war gut genug, doch der solventen dreifachen Witwe, die neben Yolanda anwesend war, wurde ein Hausboot angedient. Wenn sie Präsidentin des Narrenvereins würde, bekäme sie den Liegeplatz gleich dazu, das habe der aktuelle Narrenpräsident Wilhelm Wagner bei seiner Wiederwahl versprochen.

Werbung für sich selbst machten die Blubberbläser, die beim "Sound of See-End" in verschiedenen Gruppen auftraten. Karin Weber machte Wahlkampf, denn die Bosköpfe müssten im neuen Gemeinderat vertreten sein. Sie suchten "Leut aus dem aktuellen Dorfgeschehen, die alles wissen, mitkriegen, es gerne weitererzählen und am liebsten noch was dazu dichten. Die Auswahl ist hier riesig". Mit Alexander "Muckel" Blessing, Walter Schubert und Bertram Ledergerber sondierte sie die Lage.

Zum guten Schluss eine Leibgarde

Einen großen Spiegel in den See zu stellen, um endlich mal die Aussicht auf den eigenen Ort zu haben, war nur eine der Ideen, die Jochen Brackmeyer und Louis Gieß als duschende Fußballer hatten. Zum Dorfleben kamen in der Höhle der Bosköpfe weitere Vorschläge: Rolladen-Malerei für die neue Bebauung oder "Los emol", ein großes sprechendes Ohr, das stets zuhört und immer Antworten parat hat. Der Narrenrat beschloss das Programm als Leibgarde von Johannes von Bodman.