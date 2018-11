So war es nicht gedacht. Das sagte Bürgermeister Matthias Weckbach im Gemeinderat ganz klar. Bürger, die wegen den neuen wohnbaupolitischen Grundsätzen bestehende Ferienwohnungen nachgenehmigen lassen müssen, bekommen plötzlich hohe Rechnungen vom zuständigen Baurechtsamt in Stockach. Statt etwa 175 Euro ist es plötzlich mehr als das Doppelte. Weckbach sprach in einem ersten Fall von 500 Euro. Diese Kosten wollte die Gemeinde aber nicht verursachen, erläuterte er.

Eine E-Mail an die Gemeinde von dem betroffenen Bürger, führte dazu, dass es erst in der kommenden Woche im Bauausschuss von Bodman-Ludwigshafen um weitere Bebauungsplanänderungen aufgrund der wohnbaupolitischen Grundsätze geht. Das wäre eigentlich schon diese Woche geplant gewesen. Jetzt machte es sich der Gemeinderat zuerst zur Aufgabe, dieses unerwartete Problem zu lösen. "Wir haben uns gefragt, wieviele es betrifft und wo wir einen Fehler gemacht haben", erklärte Weckbach. "Wir dachten, wir reden über 150 Euro für die Genehmigung und 25 Euro für einen Lageplan." Die 500 Euro oder ähnliche Forderungen seien eine unbeabsichtigte Härte. "Das wollten wir nicht."

Hauptamtsleiter Stefan Burger fasste die Ursache des Problems zusammen. Die Stichworte, um die sich alles dreht, sind dabei Ausnahme und Befreiung. Denn die Änderungen aller Bebauungspläne der Doppelgemeinde für die wohnbaupolitischen Grundsätze laufen noch. Die Genehmigung von bestehenden Ferienwohnungen gelte derzeit deshalb rechtlich als Befreiung und nicht als Ausnahme, wie es künftig sein werde. "Eine Ausnahme ist günstiger als eine Befreiung", so Burger. Laut der Gebührensatzung könne die Behörde je nach Sachlage zwischen 500 und 5000 Euro pro Befreiung verlangen. Im vorliegenden Fall habe sie sich an der unteren Grenze orientiert.

Die Räte stimmten mit der Verwaltung überein, dass das so weder gewollt war, noch sein solle. Robert Hermann (CDU) sprach sich dafür aus, die Bebauungspläne so schnell wie möglich über die Bühne zu bekommen, weil die Kosten so hoch seien, bis der Rat alles entschieden habe. Weckbach brachte hier die Möglichkeit einer Fristverlängerung ein, die später im Beschluss eine wichtige Rolle spielte.

Es kam die Idee auf, den Betroffenen die Mehrkosten zu erstatten. Alessandro Ribaudo (CDU) betonte, dass es wichtig sei rechtlich alles zu regeln. Er sah aber mögliche Erstattungen als schwierig an, da dies einen Präzedenzfall für ähnliche Dinge schaffen könne. Er sehe die Kosten nicht als echten Schaden an, verstehe jedoch den Ärger. Klaus Gohl (Freie Wähler) betonte: "Wir haben die Ursache gesetzt." Der Bürgermeister war derselben Meinung. Er sagte, dem Amt sei es eigentlich auch nicht recht, so verfahren zu müssen, aber so seien die Vorgaben.

Es gibt nun aber eine Lösung: Der Gemeinderat einigte sich zügig darauf, alle nötigen Bebauungsplanänderung schnellmöglich vorzulegen und das Baurechtsamt zu bitten, alle Entscheidungen auszusetzen, bis die Pläne rechtskräftig sind. Die Frist wird also verlängert. Dies gilt auch für die Frist, die Bürger mit bestehenden Ferienwohnungen haben. Anträge zur Nachgenehmigung müssen jetzt nicht bis Jahresende, sondern erst bis spätestens 15. März 2019 eingereicht werden.