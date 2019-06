von Ramona Löffler und Friedrich W. Strub

Das leuchtende Rot sticht neben dem neu gepflasterten Gehweg ins Auge: Vor der Kaiserpfalzstraße 17 in Bodman steht jetzt das neue Mitfahrbänkle. Wer sich dort hinsetzt, signalisiert Autofahrern, die aus dem hinteren Teil des Orts kommen, dass er oder sie gerne mit nach Ludwigshafen genommen werden möchte. Ein Schild an einer Stange hinter der Bank macht dies deutlich. Passend dazu bezieht sich das Rot der Bank auf Ludwigshafen.

Die Idee an sich ist nicht neu, aber das Mitfahrbänkle ist eine Premiere in der Seegemeinde. Der ehemalige und nun wiedergewählte Gemeinderat Kurt Schmidt hatte schon vor Längerem in einer Einwohnerversammlung vom Konzept des Mitfahrbänkles erzählt. Inzwischen ist zwar viel Zeit vergangen, doch Mitarbeiter des Bauhofs haben nun die rot gestrichene Bank aufgestellt. Sie ist mit Betonfundamenten fest verankert. In den ersten Tagen war deshalb noch ein rot-weißes Flatterbank um die Bank herum. Direkt daneben steht übrigens ein andere, ältere Sitzgelegenheit, die aber nichts mit der neuen zu tun hat.

Kurt Schmidt selbst hatte durch seine Töchter erfahren, dass es Gemeinden gibt, in denen solche Mitfahrbänkle stehen. Es gebe zum Beispiel in Nachbarschaftsorten von Rottenburg Bänke dieser Art und auch in Owingen-Taisersdorf. In der Gemeinde im Bodenseekreis ist es so, dass es vier Klappsitze in verschiedenen Farben gibt und jeweils ein Schild für einen bestimmten Ort als Ziel. Das Mitfahrbänkle in Bodman ist nur für Richtung Ludwigshafen.

Der Bodmaner freut sich, dass das Mitfahrbänkle jetzt steht und genutzt werden kann, damit Leute zum Beispiel zum Einkaufen nach Ludwigshafen kommen. „Wenn jemand dasitzt und ich weiß, dass er das will, würde ich ihn mitnehmen“, sagt Schmidt. Er findet es schade, dass die Einkaufsmöglichkeiten in Bodman sehr eingeschränkt sind. Der Dorfladen habe nur wenige Stunden auf und ein stark begrenztes Sortiment.

Brigitte Licina und Heidi Schmitter, die beide in Bodman wohnen, finden das Bänkle gut. „Ich habe auch bisher schon Leute mitgenommen“, erzählt Brigitte Licina.

Die Bank in Bodman soll nicht die einzige bleiben. Auch der Ortsteil Ludwigshafen bekommt bald eine am Dorfplatz. Die Sitzgelegenheit mit Funktion dort soll aufgrund des Bezugs zu Bodman grün gestrichen und ebenfalls entsprechend beschildert werden, also zeigen, dass die Sitzenden jemanden suchen, bei dem sie nach Bodman mitfahren können.

Das Mitnehmen von Personen auf einem Mitfahrbänkle ist freiwillig. Es sei eine Vereinbarung zwischen dem Fahrer und dem Mitfahrer, für die die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen keine Haftung übernehme.

Wo sich jetzt das Mitfahrbänkle in Bodman befindet, steht übrigens nicht der erste öffentliche Gegenstand, den Kurt Schmidt angeregt hat. Dort sei bis vor ein paar Jahren eine Telefonzelle gewesen, erzählt er. Diese sei dort aufgestellt worden, als er einmal bemängelt hatte, dass im vorderen Bereich des Orts keine Telefonzelle sei. Damals hatte es nur eine im hinteren Teil gegeben.

Zur Person Kurt Schmidt war, wie er selbst sagt „20 Jahre im Gemeinderat und 20 Jahre raus“. Bei der Kommunalwahl vor zwei Wochen stand er für die SPD auf der Liste und wurde gewählt. Er gehört also bald wieder dem Gremium an. Er ist beim TSV Bodman Abteilungsleiter der Leichtathletik und trainiert regelmäßig Kinder. (löf)