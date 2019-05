Bodman-Ludwigshafen – Mit der Auflösung der Gemeinschaftsunterkunft (GU) des Landkreises im ehemaligen Naturfreundehaus Bodman kamen die dortigen Bewohner in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen, in die sogenannte Anschlussunterbringung. Die meisten Bewohner leben inzwischen in angemieteten oder gemeindeeigenen Gebäuden, die letzten werden in den nächsten Wochen ausziehen. Die Gemeinde muss jedoch entsprechend ihrer Gemeindequote weitere 25 Personen unterbringen. Dafür sucht der Gemeinderat nun Möglichkeiten.

Nach einem festgelegten Verteilerschlüssel werden die unterzubringenden Personen auf alle Kreisgemeinden verteilt. Geflüchtete, die schon fünf Jahre in der Anschlussunterbringung sind, werden nicht mehr auf die Quote angerechnet, obwohl sie noch in der Gemeinde wohnen. Nach Informationen des Landratsamtes Konstanz beträgt die Sollzahl der aufzunehmenden Personen für Bodman-Ludwigshafen 82, tatsächlich untergebracht sind 57. Die Differenz betrug zum 1. April damit wie oben genannt 25 Personen, die mit Wohnungen versorgt werden müssen.

Da die Wohnraumsituation mehr als angespannt sei, bleibe die Unterbringung eine große Herausforderung, so Weckbach. .Soweit der Gemeinde Wohnungen angeboten würden, würden diese angemietet. Häufig seien diese Mietverträge jedoch befristet. „Wir haben Überlegungen angestellt, auf gemeindeeigenen Grundstücken nach Lösungen zu suchen. Zur Bebauung kommen nach Meinung der Verwaltung das Grundstück an der Stockacher Straße im Gewann „Weilerwegäcker“ und eine Bebauung im rückwärtigen Teil der Haldenhofstr. 11 in Betracht, entweder in modularer Bauweise oder in standardisierten Bauformen“, sagte Weckbach.

Das ehemalige Naturfreundehaus in Bodman scheidet aus. Es ist in die Jahre gekommen und kann nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden. Robert Hermann und Michael Koch sprachen sich für eine kurzfristige Unterbringung in Containern aus, langfristig käme nur die Stockacher Straße in Betracht, so Hermann. Die Verwaltung wurde bei einer Enthaltung beauftragt, beim Grundstück an der Stockacher Straße und im rückwärtigen Bereich der Haldenhofstraße 11 die Möglichkeiten der Bebauung mit Einfachwohnungen zu prüfen und Kosten hierfür zu ermitteln.