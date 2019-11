Das Warten hat ein Ende: Am 3. November öffnet das Restaurant Bodano in Bodman erstmals seine Türen. Zum Kennenlernen organisiert Geschäftsführer Stefan Reich mit seinem Team im Eventsaal „Seeum“ einen Markt der Genüsse. „Das ist unser Angebot für alle, die mal schauen wollen, was wir machen. Es wird verschiedene Stände mit den Speisen und Getränken geben, die wir später auch im Restaurant servieren.“ Der Eintrittspreis beträgt 19 Euro, darin ist alles enthalten. „Auch Kaffee und unsere hausgemachten Kuchen“, fügt Reich an. Dafür hat er eigens eine Konditormeisterin eingestellt.

Ab dem 4. November geht es dann richtig los. Von Mittagstisch ab 11.00 Uhr über Kaffee und Kuchen bis hin zum gemütlichen Abendessen bis 22.00 Uhr. Stefan Reich, der eine Ausbildung als Hotelkaufmann und ein abgeschlossenes Studium im Bereich BWL Marketing und Eventmanagement hat, wird zunächst von seinem Vater Meinrad als Küchenchef, seiner Mutter Heidi und Bruder Christoph im Service unterstützt. Sie führen auch das Restaurant Ziegelei in Engen-Biesendorf.

Der junge Chef hat viele Ideen, eine Menge Termine sind schon organisiert. So will er wie die Vorgänger Brunch anbieten. „An jedem Adventssonntag, am 26. Dezember und an Dreikönig gibt es bei uns Brunch mit unserer persönlichen Note“, erzählt der 28-Jährige.

Am 7. Dezember ist Weihnachtsmarkt. „Bei guter Witterung sind wir draußen und bieten für Einheimische und alle Interessierten Glühwein, Kartoffelsuppe und Raclette an. Mit dem Musikverein Bodman sind wir bezüglich des musikalischen Rahmens in Kontakt und der Nikolaus wird die Kinder besuchen“, verrät Reich. Mit dieser Veranstaltung wolle er den Hafen auch in der kalten Jahreszeit beleben.

Der Weihnachtsfeierabend der Betriebe und Vereine am 13. Dezember wird dagegen ganz sicher drinnen stattfinden. Geplant ist eine Feier mit Buffet, einem DJ sowie einer Gin Bar zur späten Stunde. Man kann gruppenweise Tische reservieren und so im festlichen Rahmen einen schönen Abend mit gutem Essen und interessanten Gesprächen verbringen. Dieses Event wolle er gerne über Jahre etablieren, so Reich. Zum Jahreswechsel gibt es eine Silvester-Gala mit Sechs-Gänge-Menü, musikalischer Umrahmung und Bar zum Ausklang. Für die Vorabende vor Feiertagen sind weitere „Märkte der Genüsse“ analog zur Eröffnungsveranstaltung geplant. Winzer und Brauereien stellen sich mit ihren Produkten vor und das Bodano Küchenteam präsentiert Speisen an verschiedenen Stationen.

Das Niveau im Bodano wird gehoben gut bürgerlich sein. „Wir bieten eine ehrliche Küche aus besten Zutaten der Region“, wirbt Stefan Reich. Die gut sortierte Speisekarte, welche auch regionale Klassiker enthält, wird durch eine saisonale Karte ergänzt. Geboten werden Fisch-, Wild- und Gansgerichte zu gegebener Jahreszeit. Das Bodano wird im ersten Jahr keinen Ruhetag haben.

Vereine aus Bodman können den Saal im Seeum zu den bekannten Konditionen buchen. Den Veranstaltungskalender führt das Bodano zusammen mit der Gemeinde. „Für die Vereine und Einheimischen wird sich nichts ändern, Fristen und Kosten bleiben wie bisher“, sagt Reich. Gerne erarbeite er mit den Vereinen ein kulinarisches Konzept für deren Veranstaltungen.

Wer seine Hochzeit im Seeum feiern möchte, muss frühzeitig einen Termin buchen. „Wir haben nur noch wenige Samstagstermine für 2020 frei“, betont Stefan Reich. Er hat eine Eventmappe entworfen, die den Brautpaaren übersichtlich alle Angebote darstellt. „Es gibt verschiedene Buffets und Getränkepauschalen, welche die Kosten von Anfang an transparent darstellen.“ Ende Januar bietet er allen Paaren, die 2020 ihre Hochzeit bei ihm feiern, die Möglichkeit, die unterschiedlichen Speisen und Getränke im Rahmen eines Buffetabends zu testen und auszusuchen. Er erklärt: „Unser Buffet entzerren wir, indem wir verschiedene Stationen mit Vorspeisen, Fisch, Fleisch und vegetarischen Gerichten anbieten.“ Dies trage dazu bei, diesen besonderen Tag zu einem perfekten zu machen.

Stefan Reich baut ein neues Team auf. „Dafür suchen wir Personal sowie Aushilfen für den Saal und den Restaurantbetrieb.“ Ab Mitte Februar hat das Bodano drei Wochen Betriebsferien, bevor es mit der Sommersaison losgeht.