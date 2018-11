Alle sind froh, dass es die Sozialpädagogin Sylvia Goede gibt. Die Diakonie-Mitarbeiterin ist seit März in der Doppelgemeinde im Einsatz, um den Bewohnern der Obdachlosenunterkunft zu helfen oder auch um Obdachlosigkeit zu verhindern. Ihr erstes Fazit in der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag zeigte: Die 3,9 Stunden pro Woche, eine Zehn-Prozent-Stelle, reichen bei Weitem nicht aus. Der Bedarf an Gesprächen, Hilfe bei Behördengängen und vielem mehr ist weit höher. Also hat der Rat die Stunden angepasst: Künftig sind es 7,8 Stunden, eine 20-Prozent-Stelle.

Anfangs sei es wichtig gewesen, erst mal Vertrauen aufzubauen, erzählte Sylvia Goede über ihre Arbeit. Nicht alle wollten ihr die Tür öffnen. "Es lief schleppend an." Aber inzwischen habe sie mit allen in der Obdachlosenunterkunft in der Sernatingenstraße sowie anderen Hilfsbedürftigen Kontakt aufgenommen. Ihre Arbeit umschließt ein großes Gebiet: Sie führt Gespräche, hilft bei Anträgen für höhere Pflegestufen oder andere Dingen, bei Behördengängen, Finanzsachen, der Organisation des Haushalts, erklärt, wie man Bewerbungen schreibt, vermittelt Kontakte zur Suchtberatung oder anderen Stellen. Zudem ist sie mit dem Gemeindevollzugsdienst und weiteren Stellen der Gemeinde im Gespräch. Auch Organisatorisches im Hintergrund komme dazu, da sie ihre Arbeit dokumentieren, Statistik führen und Termine mit ihren Schützlingen planen muss.

"Ich möchte meine Arbeit intensivieren", sagte Sylvia Goede dem Gremium. Sie möchte zum Beispiel gerne den Bewohnern der Obdachlosenunterkunft beibringen, wie man einen Lebenslauf für Bewerbungen erstellt, oder ähnlich wichtiges Wissen vermitteln. Außerdem will sie ihr Netzwerk an Kontakten in der Gemeinde ausbauen, um den Betroffenen besser helfen zu können, also sie beispielsweise besser bei der Wohnungssuche unterstützen zu können.

Bürgermeister Matthias Weckbach unterstrich, wie wichtig die Arbeit von Sylvia Goede für die Gemeinde sei. Sie biete Hilfe und Perspektiven. Gleichzeitig entlaste sie die Gemeinde. "Ihre Arbeit ist wertvoll und muss ausgebaut werden", sagte er. Dieser Meinung war auch das gesamte Gremium. Claudia Brackmeyer (SPD) sprach der Sozialpädagogin ein großes Lob aus. Sie habe selbst schon erlebt, wie die Arbeit ablaufe und dass es für einzelne Personen viel Zeit brauche. Sylvia Goede sei ein wichtiges Bindeglied.

Jetzt wird die Sozialpädagogin 7,8 Stunden pro Woche in die Gemeinde kommen. "Wir schauen, ob das funktioniert oder ob wir nochmal nachsteuern müssen. Das ist immer möglich", fasste Weckbach zusammen. Die Gemeinde kauft die Stunden von Sylvia Goede bei der Diakonie Radolfzell ein. Die bisherigen 3,9 Stunden pro Woche kosteten 10 400 Euro im Jahr. Die künftigen 7,8 Stunden liegen bei 17 200 Euro.

Erstes Fazit Sylvia Goede hat im Gemeinderat einen Überblick über die Monate März bis Oktober gegeben. Seit ihrem Arbeitsbeginn im März hat sie 65 Gespräche und 21 Telefonate geführt, hatte 91 externe Kontakte und 18 Besuche bei externen Stellen sowie fünf Fachberatungsgespräche. Als sie ihre Arbeit aufgenommen hat, lebten in der Obdachlosenunterkunft drei Männer und drei Frauen. Jetzt seien es vier Männer und eine Frau. Eine weitere Person sei von Obdachlosigkeit bedroht. (löf)

