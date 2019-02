Eine rund sechs Meter hohe Sichtschutzwand für ein Wohnhaus? Nein, das will niemand – Nachbarn nicht und der Bauausschuss auch nicht. Das sei viel zu groß und es würde einen gefährlichen Präzedenzfall schaffen, war die einhellige Meinung im Gremium zu einem Bauantrag für die Erweiterung eines Wohnhauses mit Ferienwohnung in der Straße "Obere Schlosshalde" in Bodman.

In der Einwohnerfrageviertelstunde brachte ein Anlieger ein, dass sich eine sechs Meter hohe Mauer über mehr als zwei Stockwerke erstrecken würde. Er hatte sich erkundigt: "Das Baurechts-­amt kann das nicht verhindern, aber die Gemeinde schon." Deshalb richtete er die dringende Bitte an das Gremium, sich darum zu kümmern. Es seien nicht nur die Nachbarn betroffen, sondern auch alle, die auf dem Obstweg, der zum Premiumwanderweg gehört, laufen. Die Mauer sei "wie Scheuklappen vor dem Haus", sagte er und wunderte sich, dass überhaupt jemand auf die Idee komme, so etwas bauen zu wollen.

In der Sitzungsvorlage war ohnehin schon der Vorschlag das Bauvorhaben, das eine solche Mauer beinhaltete, abzulehnen. "Eine Mauerscheibe in dieser Dimension macht keinen Sinn", sagte Bürgermeister Matthias Weckbach. Bauausschuss-Mitglied Alwin Honstetter (CDU) ergänzte: "Die Gemeinde hat die Verpflichtung, ein Augenmerk darauf zu haben." Klaus Gohl (Freie Wähler) merkte an, dass solche Mauern bisher nirgends geduldet worden seien. "Das dürfen wir dann hier auch nicht", sagte er.

Auf Antrag von Robert Hermann hat der Bauausschuss nun die Angelegenheit an den Gemeinderat verwiesen, damit dieser den Bebauungsplan ändert und eine Veränderungssperre beschließt. Hintergrund ist, dass Änderung und Sperre die einzigen Möglichkeiten sind, ein solches Bauvorhaben zu verhindern, erklärte Rudolf Schlichenmaier vom Ortsbauamt. Wann genau dies dort auf der Tagesordnung stehen wird, ist aber noch nicht bekannt.