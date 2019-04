von SK

Eine 33-Jährige wollte laut einer Mitteilung der Polizei gegen 14.30 Uhr mit ihrem Auto aus einer Grundstücksausfahrt auf die Ludwigshafener Straße fahren. Dabei übersah sie eine 18-Jährige auf einem Kraftrad, die aus Richtung Ludwigshafen angefahren kam und Vorfahrt hatte.

Trotz Gefahrenbremsung konnte die Zweiradlenkerin eine Kollision nicht mehr vermeiden, so die Polizei. Das Kraftrad prallte in die rechte Fahrzeugseite des Autos. Die 18-Jährige stürzte und verletzte sich dabei an der Hand. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt.