Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Weg hin zur geplanten Kulturscheune im historischen Farrenstall zwischen Seestraße und Küfergasse weiter geebnet. In seiner jüngsten Sitzung sprach sich das Gremium mit einer deutlichen Mehrheit – bei lediglich zwei Enthaltungen – dafür aus, den Betreibern eine Ausfallbürgschaft zu erstattet. Diese beläuft sich auf 4 000 Euro und unterteilt sich auf 100 Euro pro geplanter Veranstaltung. Die Höhe der Bürgschaft orientiert sich dabei an der Veranstaltungsanzahl, die der Gemeinderat auf rund 40 im Jahr schätzt. Ein vorangegangener Vorschlag von Bürgermeister Matthias Weckbach, die Bürgschaft auf 5 000 Euro zu deckeln, fand ebenso wenig eine Mehrheit, wie der Antrag die Summe auf 10 000 Euro festzulegen.

Bodman Musik, Theater und Kino: Historischer Farrenstall an Seestraße in Bodman könnte zur Kulturscheune mit Café werden Das könnte Sie auch interessieren

Vorausgegangen war eine Diskussion über das Für und Wider einer Ausfallbürgschaft. Gemeinderat Alessandro Ribaudo (CDU) tat sich schwer, einem privaten Unternehmen diese zu gewähren, obwohl er das Vorhaben als positiv bewertete. „Wir wecken damit Erwartungshaltungen bei anderen Vorhaben“, befürchtet er. Bürgermeister Weckbach wies daraufhin, dass Kultureinrichtungen anders bewertet werden: „Deshalb gibt es auch Kulturförderungen.“