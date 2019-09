von Constanze Wyneken

Zahlreich und voller Neugier kamen die Besucher der Vernissage für die „Form“, der Ausstellung für angewandte Kunst am Bodensee, ins hell strahlende Zollhaus in Ludwigshafen. In elegantem – und gleichzeitig durch die Balkenstruktur des Zollhauses rustikalem – Ambiente ließ es sich, beim Klang des erfrischend-lässigen Gesangs von Dagmar Egger von den See Sisters und Klavierbegleitung von Thomas Schwabe (Ghost Riders) entspannt über drei Ebenen schlendern und staunen.

Schirmherr Wilderich Graf von und zu Bodman spricht bei der Eröffnung der Messe „Form“. Im Hintergrund steht Uwe Berger, einer der Organisatoren. | Bild: Constanze Wyneken

Breites Spektrum an Gewerken und an Techniken

Die vier Organisatoren Isabel Schwarz, Carolin Engel, Axel Heizmann und Uwe Berger, hatten aus etwa 80 Bewerbern die 30 Kunstschaffenden und Designer für die diesjährige „Form“ ausgewählt. Einige dieser Kunsthandwerker sind sogar Preisträger verschiedener Wettbewerbe. „Es versteht sich von selbst, dass diese Auswahl subjektiv ist, wir uns aber alle Mühe gegeben haben, ein möglichst ausgeglichenes Gesamtbild für Sie zusammenzustellen“, sagte Uwe Berger, selbst Goldschmied, in seiner Begrüßungsrede.

Zahlreiche Besucher sind am Eröffnungsabend bei der Messe „Form“ im Zollhaus unterwegs. | Bild: Constanze Wyneken

Denn, so Berger, „es soll den Besuchern ein möglichst breites Spektrum an Gewerken, an Techniken, an aktuellen Designs und Formensprache gezeigt werden“. Weitere Reden gab es vom Schirmherrn Wilderich Graf von und zu Bodman, sowie von Sonja Hildebrand, der stellvertretenden Bürgermeisterin von Bodman-Ludwigshafen.

Uwe Berger begrüßt die Gäste. | Bild: Constanze Wyneken

Die „Form“ war ursprünglich als eine Ausstellung für Künstler, Designer und Kunsthandwerker aus der Region Bodensee gedacht. Damals war Weberin Gisela Schröder-Fröhlich in der damaligen baden-württembergischen Kunsthandwerkerszene sehr engagiert dafür eingetreten, diese Ausstellung ins Leben zu rufen. „Ohne diese Granddame würde es das Ereignis gar nicht geben“, betonte Uwe Berger, der es sehr bedauerte, dass Gisela Schröder-Fröhlich nicht dabei sein konnte.

Thomas Schwabe und Dagmar Egger sorgten bei der Vernissage für die Unterhaltung. | Bild: Constanze Wyneken

Aussteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Heute finden sich auf der „Form“ Aussteller aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als wichtigste Ausstellungsreihe im süddeutschen Raum zieht die „Form“ Kunsthandwerker auch aus Regionen jenseits des Bodensees an. Sie, die ihr Metier von der Pieke auf gelernt haben, haben in ihrem Streben nach Ästhetik und Perfektion Werke erschaffen, die nicht nur mit einer schönen Optik daherkommen, sondern deren Haptik auch ansprechend oder anziehend ist.

Am Eröffnungsabend ist viel los. | Bild: Constanze Wyneken

Vor allem kann man die Werkstücke auch verwenden, sie sind also zu Gebrauchsgütern geworden. Ganz im Sinne der Bauhaus-Idee sollen die Grenzen zwischen Handwerk, Technik, Kunst und Industrie verschwimmen – und werden letztendlich überwunden.

Man merkt deutlich, dass alle Werkstücke auf der „Form“ mit Leidenschaft und Herzblut gefertigt wurden. Und es sind alles Unikate.

Hier zeigt Birgit Hrouzek Mode bei der Messe „Form“. | Bild: Constanze Wyneken

