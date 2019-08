Die Arbeiten laufen: Seit ein paar Tagen richten Markus Ehmann von der Firma T & T Renz und ein Kollege im neuen Multifunktionsgehäuse (MGF 3) in der Kaiserpfalzstraße in Bodman die Glasfasertechnik ein. Sie bringen die Kabel an die richtigen Stellen in den Schubfächern und bauen Verschiedenes ein. Ehmann und sein Kollege sind auch noch am Freitag im Einsatz.

Bodman Unmut über hitzebedingte Internetausfälle in Bodman – und wie die Lösung aussieht Das könnte Sie auch interessieren

Das MFG 3 entlastet das MFG 1 in der Straße „Im Weiler“ und ermöglicht weitere Anschlüsse. Bei den laufenden Arbeiten geht es zunächst um die richtige Verschaltung der vorhandenen Kabel und ein Ziel ist, dass die Leitung, die entlang der Straße an den Laternen hängt, weg kann.

Die Firma arbeitet im Auftrag der Gemeinde Bodman-Ludwigshafen. Falls es regnen sollte, können die Mitarbeiter trotzdem weitermachen. Sie haben ein Zelt, das sie beim MFG 3 aufstellen könnten.

Bodman Damit es besser läuft: Umbau der Internet-Verteilerkästen in Bodman im August Das könnte Sie auch interessieren

Wenn Anwohner irgendwann ihre Hausanschlüsse bestellen und mehrere Bestellungen vorliegen, kommt die Firma wieder, um dies dann einzurichten.