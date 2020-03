Dort ziehen sich lange Gruben für die Rohre durch den Boden. Die Anlage soll künftig in der warmen Jahreszeit an 15 Stellen die großen Wiesen und vereinzelte Blumenfelder bewässern.

Verlegung der Bewässerung im Uferpark von Bodman | Bild: Löffler, Ramona

So können künftig mehr Blumen gepflanzt werden, was mit normalen Sprinklern nicht zu bewältigen gewesen wäre, erklärte Ortsbaumeister Ralf Volber in der Gemeinderatssitzung im Oktober des vergangenen Jahres, als das Gremium den Einbau beschlossen hatte. Fußgänger sollen aber nicht nass werden. Die Kosten für die Beregnungsanlage betragen bei rund 58 000 Euro.