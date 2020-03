Es gebe um die Torkel herum keine Parkplätze, merkte Rettich an. Besucher, die an den See wollen, würden bereits jetzt teilweise so unverschämt vor den umliegenden Häusern parken, dass die Bewohner mit ihren Fahrzeugen nicht mehr richtig von ihren Grundstücken wegfahren könnten. Die Anwohner fänden es wichtig, im Vorfeld der Museumseröffnung in der Torkel eine Lösung zu finden, so Rettich.

Bodman Wie saniert man eigentlich eine 15 Tonnen schwere, historische Torkelpresse? Ein Baustellenbesuch mit besonderen Einblicken in der Bodmaner Schlosstorkel Das könnte Sie auch interessieren

Er bat darum, dass der Rat sich mit dem Thema beschäftigt und etwas für den Besucherstrom vorbereitet. Es sei enttäuschend, dass soetwas nicht während der Sanierung des Gebäudes in Angriff genommen worden sei.

Bürgermeister Matthias Weckbach erklärte zum Sachstand, dass es im März ein Gespräch mit dem Museumsbetreiber Rolf Hauff zu den Themen Marketing und Parken geben werde. Der Bebauungsplan sieht vor, dass der Parkplatz für die Torkel das angeschlossene Grundstück sei. Er wolle mit Hauff und dem Gräflichem Haus sprechen. Die Lage dort stelle aber nur einen Teil des Problems dar, wenn Besucher an den See wollen und Parkplätze suchen, so Weckbach. Nach den geplanten Gesprächen will er das Thema in den Gemeinderat bringen.

Bodman Einzug im März, Eröffnung im Frühsommer: Im Fossilienmuseum in der Bodmaner Torkel werden noch nie gezeigte Stücke zu sehen sein Das könnte Sie auch interessieren

Die Torkel ist seit Juni 2018 Stück für Stück saniert worden. In der kommenden Zeit zieht eine Außenstelle des Urzeitmuseums in Holzmaden ein. Die Eröffnung ist im Frühling, es steht aber noch kein genaues Datum fest.