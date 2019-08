von Friedrich W. Strub

Einer der Förderschwerpunkte des Ministeriums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz für das Jahr 2020 ist „Wohnen“. Ziel ist die Schaffung von zeitgemäßem und bezahlbarem Wohnraum.

Das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) fördert entsprechende Vorhaben von Bürgern, Kommunen, Unternehmen und Vereinen. Privatpersonen können sich zum Beispiel mit Bauvorhaben im Ortskern mit dem Ziel, bestehende und zwecklos gewordene Bausubstanz zu Wohnraum umzunutzen oder Wohnungen umfassend und familiengerecht zu modernisieren, bewerben.

Förderung für Unternehmen

Kleine und mittlere Unternehmen mit maximal 100 Vollarbeitskräften haben die Möglichkeit, für den Neubau, eine Erweiterung, Umsiedlung oder Modernisierung der Betriebsstätte Zuschüsse zu beantragen. Bei diesen Vorhaben müssen neben baulichen Maßnahmen zusätzlich neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

Weitere Förderschwerpunkte sind die Grundversorgung mit Waren und privaten Dienstleistungen sowie Gemeinschaftseinrichtungen. In der Programmausschreibung 2020 legt das Land besonderen Wert auf realistisch umsetzbare Projekte, die eine zügige Umsetzung und im Falle der Aufnahme in da Jahresprogramm einen raschen Mittelabruf im Sinne von Planungssicherheit erwarten lassen.

Antrag bis 30. August abgeben

Interessenten aus der Seegemeinde können sich bei Fragen an Karin Mußhoff im Rathaus Ludwigshafen unter Telefon (0 77 73) 793 00 11 oder per E-Mail an sekretariat@bodman-ludwigshafen.de wenden.

Die Gemeindeverwaltung macht darauf aufmerksam, dass Anträge bis spätestens Freitag, 30. August, vollständig ausgefüllt und unterschrieben im Rathaus abgegeben werden müssen.

Die für die Antragstellung notwendigen Formulare und weitere Informationen können auch unter der Internetadresse: https/rp.baden-württemberg.de7themewn/Land/ ELR/Seiten/ default.aspx abgerufen werden.