Bodman vor 2 Stunden

Anhänger löst sich und prallt gegen zwei Autos und eine Laterne

Ein Autoanhänger hat sich am Sonntagmorgen gegen 11.30 Uhr in der Straße „Im Neustückern“ in Bodman aus unbekannter Ursache gelöst und dabei rund 9000 Euro Schaden verursacht.