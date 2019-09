von Constanze Wyneken

Nostalgische Gefühle wurden wach, als sich die Geburtenjahrgänge 1944, 1945 und 1946 bei einem Klassentreffen in Ludwigshafen nach einem gemeinsamen Schiffsausflug zusammenfanden. Drei Jahrgänge in einer Klasse? „Ja, das war damals so“, erklärte Gerd Keller, der Organisator des Treffens. „Man war ja froh, dass es einen Raum gab wo man unterrichtet werden konnte, dass es Lehrer gab und genügend Kinder, um eine Klasse zu gründen. Wir wollen aber auch einfach die Verbindung zueinander nicht verlieren.“

Es gab offenbar in der Klasse einen starken Zusammenhalt, das merkt man noch heute – und „da ist es einfach schön wenn man sich regelmäßig trifft“, so Keller. Leider können natürlich nicht jedes Mal alle kommen, zum Beispiel hat es einen der Schüler in die Dominikanische Republik verschlagen. Manchmal ist er aber auch mit von der Partie. „Andere sind bereits von uns gegangen“, bedauerte Armin Fischer, der ein gesundheitliches Tief dank seiner Hündin Paula überwand. Die meisten der Ehemaligen sind aber mehr oder weniger in der Region geblieben, so dass man sich doch regelmäßig – etwa alle fünf Jahre – sieht.

Mädchenzöpfe, die in Tintenfässer getaucht wurden

Um den Abend gemütlich ausklingen zu lassen, war für die 14 Klassenkameraden der Volksschule ein großer Tisch im „Blauen Affen“ reserviert. „Natürlich geht es auch darum, Erinnerungen zu wecken, wenn wir uns treffen“, berichtete Hans-Georg Schäfer. Und so konnte man den Lausbuben und Lausmädels die eine oder andere Anekdote entlocken – zum Beispiel die vom Harmonium eines unbeliebten Lehrers, das von den Schülern mit Wasser gefüllt wurde, woraufhin es im Unterricht unbespielbar war. Bei genauerer Nachfrage kam dann heraus, dass sogar jemand in das Harmonium hinein gepinkelt hatte. Und dann gab es noch die Anekdote von den in Tintenfässer getauchten Mädchenzöpfen . . .

Nach gelungenen Schülerstreichen gab es „Tatzen“

Die Lehrer waren natürlich wütend, wenn Streiche gespielt wurden, und zur Strafe gab es dann „Tatzen“ (Schläge auf den Handrücken) oder „Hosenspanner“ (Schläge auf den Po). Doch auch da kannte man diverse Vermeidungsstrategien: zum Beispiel kurze Hosen aus Leder (Leder dämpft Schläge), und es wurde auch mal der Geigenstock angesägt, welcher dann beim Schlagen abknickte. Die Namen der Täter werden hier natürlich nicht erwähnt – und die Taten sind ja auch längst verjährt.

Im Übrigen gab es an diesem Abend ein weiteres Klassentreffen in Ludwigshafen – nämlich im Seerestaurant Adler: Der Abiturjahrgang des Gymnasiums Stockach von 1989 traf sich zum Jubiläum (30 Jahre Abi) und hatte vorher ebenfalls einen Schiffsausflug nach Überlingen unternommen. Auch hier war die Stimmung fröhlich, und es wurden Streiche von damals erzählt, zum Beispiel vom Abistreich mit dem Thema „Wilder Westen“, bei dem der gesamte Hof mit Sägemehl ausgestreut wurde. Es war ein Abend voller Erinnerungen.