Zeitzeuge Josef Gieß aus Bodman erinnert sich an Pfingsten 1999. Es gab viele Schäden bei dem extremen Hochwasser vor 20 Jahren. Teile von Bodman und Ludwigshafen standen unter Wasser. Bei Stockach trat die Aach über das Ufer.

Obwohl es immer wieder Hochwasser gibt, bleibt vor allem das Pfingsthochwasser des Jahres 1999 in Bodman-Ludwigshafen unvergessen. Auch in Stockach hatte es damals große Auswirkungen. Pfingsten lag damals im Mai und es regnete tagelang so stark,