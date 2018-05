Bodman/Allensbach Großeinsatz: Tödlicher Unfall in gesperrter Marienschlucht

Feuerwehr, DLRG, Hohenretter und Polizei waren am Sonntagmittag in der wegen Lebensgefahr gesperrten Marienschlucht bei Bodman im Einsatz. Die abgestürzte Person war aber bereits verstorben.

Eine Person ist in der gesperrten Marienschlucht ums Leben gekommen. Dies schreibt die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen in einer Meldung auf Facebook über einen Einsatz am Pfingstsonntag. Die Feuerwehr-Abteilungen Bodman-Ludwigshafen, Allensbach, Langenrain-Freudental sowie Einsatzkräfte der DLRG Bodman-Ludwigshafen und Konstanz wurden zu einer Menschenrettung alarmiert.

Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr Allensbach sei eine bewusstlose Person in einem Bachbett gemeldet worden. "Unter der Einsatzleitung von Kommandant Hans-Christoph Köhne wurde eine Person im unteren Bereich der Marienschlucht festgestellt. Da der Bereich schwer zugänglich war, musste die Höhenrettung weiter die Erkundung durchführen. Parallel wurde die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen nachalarmiert. Diese stellten den Zugang mit dem DLRG Bodman-Ludwigshafen von der Seeseite her", so die Feuerwehr Allensbach. Die Kollegen aus Bodman-Ludwigshafen schreiben in ihrer Meldung auf Facebook, ein DLRG-Boot Kräfte der Höhenrettungsgruppe Allensbach von unten an die Schlucht brachte. Doch die abgestürzte Person war bereits verstorben.

Der Einsatz dauerte laut Feuerwehr Allensbach etwas 2,5 Stunden. Neben den Einsatzkräften waren auch Ortsvorsteher Lothar Bottlang als Vertretung für den Allensbacher Bürgermeister und Bürgermeister Matthias Weckbach von Bodman-Ludwigshafen vor Ort.

"Wir möchten hier nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass höchste Lebensgefahr im abgesperrten Bereich herrscht!" schreibt die Feuerwehr Bodman-Ludwigshafen.

Die Marienschlucht ist seit einem Schlammrutsch mit einem tödlichen Unfall vor drei Jahren gesperrt. Mitarbeiter der Gemeinden Bodman-Ludwigshafen und Allensbach stellen allerdings immer wieder fest, dass sich Wanderer über die Sperrungen hinweg setzen. Die Wege sind allerdings teilweise gar nicht begehbar, da sie seit dem Unfall im Jahr 2015 verschüttet sind.