Glück im Unglück hatte eine 53-jährige Radfahrerin bei einem Unfall am Freitag gegen 11.30 Uhr an der Zufahrt zum Campingplatz Schachenhorn. Wie die Polizei informierte, wollte ein 84 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen von dieser Zufahrt in die Bundesstraße 34 einfahren. Dabei übersah er die 53-Jährige, die mit einem 54-jährigen Bekannten mit dem Rad unterwegs war. Während der 54-jährige Begleiter noch rechtzeitig bremsen konnte, stürzte die Radfahrerin und verletzte sich am Kinn. Laut Polizeiangaben wurde sie vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.