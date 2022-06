Die Ausstellung

Die Sonderausstellung zu 7000 Jahren Siedlungsgeschichte Bodman-Ludwigshafen ist von Juni bis Oktober 2022 im Urweltmuseum in der Straße Am Torkel 4 in Bodman zu sehen. Unter der Federführung der Fachleute des Landesamtes für Denkmalpflege und der Kreisarchäologie Konstanz wurde eine Auswahl von Artefakten der mittleren Steinzeit, der Jungsteinzeit, sowie der Bronzezeit aus verschiedenen Fundorten der Region um Bodman-Ludwigshafen ausgewählt. Betreut wird die Ausstellung vom Förderverein Museum Bodman-Ludwigshafen in Kooperation mit dem Urweltmuseum Bodman.