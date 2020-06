Ein ganzes Jahrzehnt im Dienst des guten Zwecks liegt hinter Gottfried Feiß aus Ludwigshafen und seinem Team, das immer weiter wächst. In diesen zehn Jahren hat Feiß es geschafft, gespendeten und gesammelten Schrott in 50.000 Euro umzuwandeln und dieses Geld Vereinen, Schulen, Kindergärten oder auch Altenheimen zukommen zu lassen. Sein Ziel ist, jeden Monat mindestens 500 Euro zu Spenden. Das stockt er auch mal aus dem eigenen Geldbeutel auf, falls der Betrag nicht zusammenkommt.

Es kommt mehr Schrott rein

Die Corona-Krise hatte eigentlich keine Auswirkungen auf die ehrenamtliche Arbeit, sagt Feiß. In den vergangenen Jahren komme zunehmend mehr Schrott und Altmetall rein, so dass er weitere Hilfe in der Firma gebraucht habe. Die Firma ist extra für diesen Zweck entstanden, weil das Sortieren und Verwerten von Schrott unter Recycling fällt und eine Gewerbeanmeldung benötigt (siehe Kasten). Feiß‚ Team besteht aktuell aus ihm, seiner Frau und drei Aushilfen.

Die Löhne, die Maschinen und das Auto zum Abholen von großem Gegenständen finanziert er aus der Verwertung. Hauptberuflich arbeitet Gottfried Feiß in drei Schichten bei der Alu Singen. Die Firma fürs Ehrenamt betreibt er in seiner Freizeit.

Wie die Idee entstanden ist

Der Funke für diese Erfolgsgeschichte war übrigens nicht in Ludwigshafen selbst, sondern der Partnerstadt Mügeln in Sachsen. Feiß erzählt, dass er und Feuerwehr-Ehrenkommandant Dieter Senger bei einem Besuch dort vor rund zehn Jahren beim Frühstück zusammengesessen hätten. Im Gespräch habe Senger ihn dann auf die Idee gebracht. Dann begann Feiß nebenher mit dem Sammeln von Schrott, um das Geld zu spenden. Der katholische Kindergarten St. Michael in Ludwigshafen und der Kindergarten Bodman gehörten damals zu den ersten Einrichtungen, die Spenden erhielten.

Bürgermeister Matthias Weckbach überreichte Gottfried Feiß im November 2019 die Ehrennadel der Gemeinde und überraschte ihn damit vollkommen. | Bild: Löffler, Ramona

Im November des vergangenen Jahres bekam Feiß als Überraschung die Ehrennadel der Gemeinde für sein Engagement. Bürgermeister Matthias Weckbach sagte damals bei der Verleihung, dass Feiß sich in großem Maß engagiere und aus dem, was für andere Leute Müll sei, etwas mache und den Erlös spende.

Idee für ein Benefizkonzert

Dieter Senger, der ebenfalls ein Träger der Ehrennadel der Gemeinde ist, war am Wochenende bei einer Feier im kleinen Kreis zum zehnjährigen Bestehen der Firma dabei und bekam ein kleines Geschenk überreicht. Eigentlich wäre ein richtig großes Fest geplant gewesen, doch das ging wegen der Corona-Krise nicht. „Im Dezember machen wir vielleicht eine Art Benefizkonzert mit Kindern“, sagt Gottfried Feiß. „Wir sind gerade am Überlegen.“

Schrottpreise ändern sich immer wieder

Obwohl viel Schrott und Altmetall reinkommt, das das Team verarbeiten kann, sei es mit den Schrottpreisen manchmal etwas schwierig. Für den normalen Schrott gebe es momentan sieben Cent pro Kilo, erzählt Feiß. Deshalb lohne sich momentan das Sammeln von Konservendosen kaum.

Beim Kupfer zum Beispiel warte er gerade auf bessere Preise. Wieviel es für welche Art von Metall gibt, ändert sich immer wieder. Dinge wie Bratpfannen und Töpfe kann Feiß immer gut brauchen und verarbeiten. Er dürfe Kabel annehmen, weil Kupfer drin ist, aber keine Elektrogeräte.

Wo das Geld hinfließt

Seit Anfang dieses Jahres flossen Geldspenden unter anderem an den Musikverein Ludwigshafen und das Jugendwerk Gailingen. Auch Kindergärten und Schulen bedenkt Feiß regelmäßig. So habe die Waldorfschule in Wahlwies jüngst eine Orgel und ein Keyboard erhalten.

Für die Altenheime in Ludwigshafen und Hilzingen ist momentan etwas in Arbeit. Am Montag hat das Team bereits eine Holzbank an das Altenheim in Ludwigshafen übergeben und ist momentan dabei, alte Bänke neu zu streichen.