Ludwigshafen vor 4 Stunden

34 Personen feiern illegale Geburtstagsparty und einige Gäste wehren sich gegen die Polizei

Eine große Geburtstagsgesellschaft hat am Samstagabend gegen die Corona-Verordnung verstoßen: In Ludwigshafen feierte laut einer Mitteilung der Polizei am Samstagabend ein 51-Jähriger mit 33 weiteren Personen in seinen Geburtstag hinein.