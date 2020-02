Bodman-Ludwigshafen vor 47 Minuten

32 Punkte! Michelle Fuchs geht beim perfekten Dinner mit ihrem texanischen Essen in Führung

Als dritte von fünf Kandidaten war die 49-Jährige aus Bodman Mittwochabend bei der Koch-Doku des TV-Senders Vox dran. Die ersten beiden Mitstreiter überholte sie mit ihrer Punktzahl, zwei weitere Kandidaten sind noch an der Reihe. Wer am Ende die Bodensee-Ausgabe gewinnt, entscheidet sich am Freitagabend.