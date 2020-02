Michelle Fuchs aus Bodman war am Mittwochabend als dritte von fünf Kandidaten beim perfekten Dinner dran. Und die 49-Jährige war erfolgreich: Mit 32 Punkten ist sie bei der Bodensee-Ausgabe der Koch-Doku, die in dieser Woche auf dem TV-Sender Vox läuft, in Führung gegangen. Zuvor hatten die beiden ersten Gastgeber Denny (Konstanz) und Alexandra (ebenfalls Konstanz) 25 beziehungsweise 31 Punkte erreicht. Und auch Michael (Meckenbeuren) blieb mit seinen 31 Punkten am Donnerstagabend hinter Michelle Fuchs.

Bodman-Ludwigshafen Eine Frau aus Bodman kocht beim perfekten Dinner texanisch Das könnte Sie auch interessieren

Unter dem Motto „Taste of Texas“ servierte die 49-Jährige als Vorspeise Taco al Pastor und Fajitas de Casa. Im Hauptmenü gab es dann BBQ Baby Spare Ribs, Garlic Mash, Baby carrots und Corn Bread. Zum Abschluss die Nachspeise: Pecan Pie und Cinnamon Ice Cream.

Konstanz Wie kocht man für vier wildfremde Menschen? Konstanzer Denny Stolz nimmt bei TV-Sendung „Das perfekte Dinner“ teil Das könnte Sie auch interessieren

Doch genügen die 32 Punkte für den Sieg der Bodensee-Ausgabe? Das entscheidet sich, wenn Marika (Lustenau) am Freitagabend ihre Punktzahl erhalten hat.