Inge Bublin ist jetzt im Ruhestand: „Mehr als 24 Jahre hat Inge Bublin das Bild der Gemeindekasse geprägt“, schreibt Bürgermeister Matthias Weckbach in einer Würdigung. Die langjährige Mitarbeiterin sei in mehr als zwei Jahrzehnten ein Garant für eine funktionierende Gemeindekasse und damit für Stabilität in der Finanzverwaltung gewesen. Coronabedingt sei eine große Verabschiedung nicht möglich.

Inge Bublin ließ in kleiner Runde nochmals die Jahre Revue passieren. Sie betonte, dass sie das Geschehen in der Gemeinde immer noch aus der Ferne mit Interesse verfolgen werde. „Wir Kollegen danken Inge Bublin für die tolle Zusammenarbeit“, so Weckbach.