Es war laut der laufenden Zählung der Einsatzberichte der 65. und letzte Einsatz im Jahr 2021. Im gestern Bericht schreibt die Feuerwehr, der Einsatz habe am vergangenen Mittwoch um 9.12 Uhr begonnen.

Der Pflegedienst sei in der Stockacher Straße nicht in die Wohnung gekommen und der Bewohner habe nicht selbst öffnen können. Eine Zwangslage habe nicht ausgeschlossen werden können. „Bei unserer Ankunft war die Türe aber bereits geöffnet und für uns war kein Eingreifen mehr erforderlich“, so die Feuerwehr.