Altlasten gibt es in vielen Bereichen. Sie können auch in den Listen der Ehrenbürger einer Gemeinde vorkommen. Die Verwaltung von Bodman-Ludwigshafen sah Handlungsbedarf, als sich vor Kurzem plötzlich herausstellte, dass 1933 Adolf Hitler, Hanns Elard Ludin, Robert Wagner sowie Paul Ludwig Hans Anton von Beneckendorff und von Hindenburg zu Ehrenbürgern ernannt worden waren.

Doch eigentlich erlischt die Ehrenbürgerwürde mit dem Tod, erklärte der Stockacher Hauptamtsleiter Hubert Walk im Rahmen der Frage nach möglichen Fällen wie diesem in Stockach. Er verwies dazu auf den Kommentar zu Paragraf 22 der Gemeindeordnung, der besagt: „Das Ehrenbürgerrecht erlischt als reines Persönlichkeitsrecht durch Tod des Ehrenbürgers, ferner durch Entzug oder Verwirkung.“

Bürgermeister Matthias Weckbach sagte in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Bodman-Ludwigshafen zur Entdeckung der vier Namen: „Wir sind zufällig darauf gestoßen.“ Dies sei im Rahmen einer Recherche im gräflichen Archiv zum alten Kriegerdenkmal an der Ludwigshafener Kirche geschehen.

Hitler und Ludin, ein SA-Obergruppenführer, waren in Ludwigshafen am 20. März 1933 zu Ehrenbürgern gemacht worden. Der Ratsbeschluss für Wagner, einen Gauleiter, und Hindenburg, der Hitler 1933 zum Reichskanzler ernannt hat, stammte vom 29. März 1933. Möglicherweise, so erklärte die Gemeinderatsvorlage, sei die Ehrenbürger-Würde bereits mit der Direktive Nummer 38 des Alliierten Kontrollrats vom 12. Oktober 1946 aufgehoben worden. Doch die Gemeinde wollte nun alles sicher regeln. „Zwar hat der formale Bestand der Ehrenbürgerschaft keine praktischen Auswirkungen, er sollte aber formal bereinigt werden“, fasste die Vorlage zur Ansicht der Verwaltung zusammen.

Hauptamtsleiter Stefan Burger sprach in der Sitzung aus, was das Gremium mit seiner Entscheidung einstimmig umsetzte: „Als Ehrenbürger wollen wir solche Leute nicht haben.“ Trotz Gemeindeordnung und Direktive 38 hat die Gemeinde so den Entzug der Ehrenbürger-Würde mit seinem Beschluss bewusst klargestellt und verfügt, dass sich dieser auch auf weitere Namen erstreckt, falls weitere entdeckt werden sollten.

Und gibt es andere Ehrenbürger in Bodman-Ludwigshafen? „Nach unserer Kenntnis und Aktenlage gab es zwei Ehrenbürger der Gemeinde Bodman“, so Burger auf Nachfrage. Diese seien Wilhelm Schäfer und Paul Weber. „Nach beiden sind auch Straßen benannt.“