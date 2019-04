Kunstsammler Peter Fritsch brachte es auf den Punkt: "Ich bin erstaunt über die Qualität und Verschiedenheit der hier gezeigten Arbeiten", sagte er über die nunmehr 14. IBC-Kunstmesse, die im Zollhaus Ludwigshafen stattgefunden hat. Mit einer repräsentativen Auswahl ihrer jüngsten Arbeiten waren 23 professionelle Künstler des Internationalen Bodenseeclubs, Sektion "Bildende Künstler", vertreten.

Die sehenswerte Werkschau, über drei Etagen mit Fingerspitzengefühl konzipiert, erfreute sich während des gesamten Wochenendes einer überwältigenden Besucherresonanz. Bereits bei der von dem bekannten Musiker Josef Weimer am Klavier umrahmten Vernissage waren viele Kunstfreunde aus aus der näheren und weiteren Umgebung zu Gast. Sie genossen es, sich beim Rundgang durch die Ausstellung mit den Künstlern über die Ideen, Techniken und Hintergründe der ausgestellten Arbeiten zu informieren.

"Ich bin von Anfang an dabei, seit es das Zollhaus in dieser Form gibt. Und ich finde es hier immer toll", erklärte Ingrid Stotz aus Konstanz, die mit Holzschnitten, kleinen Beton-Skulpturen und köstlichen Frosch-Cartoons vertreten war. Besonders genieße sie jedes Mal die Möglichkeit zum Austausch mit ihren Künstler-Kollegen. "Es ist immer spannend zu sehen, in welche Richtung sich die Kollegen entwickeln." Zum Schmunzeln brachte die Tatsache, dass der Sipplinger Künstler Christian Scheel zur Erschaffung seiner afrikanisch anmutenden Maske wochenlang Lauch essen musste, dessen äußere Blätter er für sein Kunstwerk nutzte. "So eine schöne Serie hat sie gemacht und auch spitze gehängt" schwärmte eine Kunstbetrachterin über die dreidimensionalen Wandskulpturen von Angelika Brackrock. Als IBC-Mitglied gehörte Marita Rodenhausen zum Team derer, die beim Aufbau der Stellwände halfen. "Nächstes Jahr will ich auch mit meinen Bildern dabei sein", betonte die Malerin aus Gaienhofen.

"So wie die Farbe das Licht braucht, um überhaupt wahrgenommen zu werden, so braucht die Kunst ihr Publikum, um überhaupt Wirkung erzielen zu können", betonte als Laudator der Überlinger Kunsthistoriker Cornelius Otto. In der aktuell präsentierten Malerei, Grafik und Bildnerei reiche die inhaltliche Spanne vom Erzählerischen über das Surreale und symbolhaft Mystische bis zur Thematisierung von Zufall, Farbe, Material und Form.

"Sie müssen sich nicht verstecken vor Dornbirn, Zürich oder Basel", betonte in seiner Ansprache der stellvertretende Bürgermeister von Bodman-Ludwigshafen, Alessandro Ribaudo, angesichts des prächtigen Ambientes im historischen Zollhaus. Besonders freue er sich über die Bereicherung des kulturellen Angebotes für die Einwohner und Gäste der Gemeinde, so Ribaudo.