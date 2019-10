von Constanze Wyneken

Warmes Licht, lebendige Farben, berührende Klänge – so präsentierte sich das Zollhaus in Bodman-Ludwigshafen den Besuchern der Herbst-Augenweide 2019 zur Vernissage. Der Kunsthandwerkermarkt, der im Sommer im größeren Stil die Parkanlage rund um das Zollhaus in ein buntes Farbenmeer verwandelte, ist ab sofort im Gebäude, und somit sicher vor herbstlich-stürmischen Wetteranwandlungen, zu erleben.

Besonderes, Schönes und Nachhaltiges gibt es bei der diesjährigen Herbst-Augenweide zu sehen. | Bild: Constanze Wyneken

Zwei Tage hatten die rund 30 Aussteller an ihren Ständen aufgebaut, gefeilt und liebevoll dekoriert, bevor ab 19 Uhr dann für die Besucher der Einlass möglich war. Mark White und Stefanie Barthel musizierten auf ihren Chapmansticks und die Zollhaus-Gastronomie verwöhnte den Gaumen.

Mark White und Stefanie Barthel faszinieren mit ihren Chapmansticks. | Bild: Constanze Wyneken

Auf drei Etagen war und ist in jedem Winkel des Zollhauses Hübsches, Schönes, Leckeres, Brauchbares oder Gemütliches zu entdecken. Die beiden Organisatoren Veronika Jäger und Jürgen Meyer haben sich wieder große Mühe gegeben, eine bunte Palette an Kunsthandwerkern, Stilrichtungen, Waren und Dingen zu präsentieren.

Die Atmosphäre ist warm, gemütlich und lädt zum Schlendern ein. „Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese Atmosphäre spüren und fühlen und vielleicht auch die Gelegenheit nutzen zum einen oder anderen Gespräch mit den Ausstellern oder auch zum einen oder anderen Einkauf“, sagte Jürgen Mayer.

Jürgen Mayer (von links), Veronika Jäger und Sonja Hildebrand freuen sich auf die 13. Herbst-Augenweide. | Bild: Constanze Wyneken

Die stellvertretende Bürgermeisterin Sonja Hildebrand betonte, dass es in der heutigen, konträren Zeit, in der stets Alle auf der Jagd nach dem besten Sonderangebot sind, besonders wichtig sei, dem Handwerk und der Kunst die nötige Achtung und Wertschätzung entgegenzubringen.

„Es ist wichtig, dass wir uns wieder darauf besinnen, was Qualität hat und dass wir diese Achtsamkeit im Kaufverhalten auch an die jüngere Generation weitergeben.“ Ihre Oma habe stets gesagt: „Sonja, spar auf was G‘scheites, dann wirst lange Freude daran haben.“

Die Herbst-Augenweide läuft bis einschließlich 2. November und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.