Allensbach vor 1 Stunde Zwischen Konstanz und Radolfzell ist die Bahnstrecke gesperrt Am Dienstagmorgen, 15. März, ist die Zugstrecke zwischen Konstanz und Radolfzell gesperrt. Wie die SBB mitteilt, soll die Sperrung zwei bis drei Stunden anhalten. Ein Schienenersatzverkehr sei eingerichtet worden.

Am Bahnhof in Allensbach war am Dienstagmorgen die Polizei vor Ort. | Bild: Timm Lechler