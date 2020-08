Es hätte wieder viel Neues zu sehen gegeben bei der großen Modellbahnausstellung der Eisenbahnfreunde Allensbach (EFA) am 14. und 15. November. Vor allem die große neue, aus acht Segmenten bestehende Club-1-Anlage ist sehr weit gediehen.

Das Wunderland Die Faszination vieler Menschen für den Modellbau zeigt sich eindrücklich am riesigen Erfolg des Miniatur-Wunderlands in Hamburg. Wobei der EFA-Vorsitzende Martin Motz meint, man brauche sich nicht zu verstecken vor den Hamburgern, was Details, Ideen und Ausführung anbelange, aber natürlich bei der Größe. Die EFA können bei ihren Ausstellungen rund 70 Züge auf einer Gleislänge von circa 320 Metern fahren lassen, was schon sehr beachtlich ist für so einen kleinen und jungen Verein. Im Hamburger Wunderland gibt es – nebst Flughafen, nachgebauten Städten und anderem mehr – die größte Modellbahnanlage der Welt: mit 1040 Zügen auf einer Gleislänge von 15.715 Metern. Interessant dabei: Das im August 2001 eröffnete Wunderland begrüßte laut eigener Internetseite im Dezember 2016 den 15-Millionsten Gast, seither sind die Besucherzahlen ähnlich hoch: im Schnitt etwa eine Million pro Jahr oder, geteilt durch 365, rund 2740 am Tag. Und davon sind die EFA in Allensbach im Schnitt erstaunlicherweise gar nicht so weit entfernt. Zu den bisherigen zweitägigen Ausstellungen seien jeweils 3000 bis 4000 Besucher gekommen, so Motz.

Dort wächst EFA-Stadt einen Hang hinauf, es gibt einen großen Bahnhof, einen Schlossberg und anderes mehr. Und vor allem gibt es wieder viele neue, liebevolle Details wie kleine Szenen mit Leuten, Geschäfte und Cafés. Davon sind die EFA ebenso fasziniert wie stets viele Besucher, so der Vorsitzende Martin Motz.

Doch die Ausstellung ist abgesagt, die Corona-Auflagen wären nicht umsetzbar gewesen, so Motz. Für die SÜDKURIER-Leser geben aber er und einige besonders fleißige Bastler einen kleinen Einblick in die Faszination der kleinen Welt.

Der kreative Kopf mit Vorliebe für Landschaftsbau

„Ich mache am liebsten Landschaftsbau“, sagt der zweite Vorsitzende Siggi Welsch. Und das kann er wie kein Zweiter. Welsch ist nicht nur der Mann mit den meisten Ideen, er weiß diese auch geschickt lebensnah umzusetzen. „Mich begeistert einfach, die Welt in klein darzustellen – und das so genau wie möglich. Wenn Leute sagen, das sieht aus wie echt, das ist das größte Lob.“

Siggi Welsch ist der kreative Kopf bei den EFA. Der große Bahnhof für die Club-1-Anlage ist nicht zuletzt auch sein Werk. | Bild: Zoch, Thomas

Die Grundidee sei es gewesen, nichts Flaches, sondern terrassenförmig zu bauen. „Ich habe dabei an Engen gedacht.“ Dort hat er Cafés und eine Pizzeria mit Menschen bevölkert, eine Hochzeit inszeniert, Glaser laufen mit einer Scheibe über die Straße, und selbst die Hinterhöfe der großen Häuser hat er mit Leben gefüllt: mit einer Grillparty und Fußball spielenden Kindern. „Es sind alltägliche Szenen, mit denen sich Leute identifizieren können.“

Städter brauchen natürlich auch Naherholung: Siggi Welsch hat für die Miniaturstadt der Eisenbahnfreunde diesen Schlossberg als Ausflugsziel geschaffen. | Bild: Zoch, Thomas

Und dann gibt es auch weniger alltägliche. Auf den Zinnen eines alten Hauses steht eine Schlafwandlerin. Wenn es solche Figuren im Maßstab 1:87 nicht zu kaufen gibt, bastelt Welsch sie selbst.

Die ursprünglich seitlich herabhängenden Arme habe er abgebrochen und nach vorne ausgestreckt wieder angeklebt. Und: „Sie hat ein Nachthemd aus einem Tempo“, verrät er schmunzelnd.

Eine Schlafwandlerin auf den Zinnen eines Hauses, die Feuerwehr will sie retten... | Bild: Zoch, Thomas

Für diese Szene habe er dann auch die Rettungsdienste mit Fahrzeugen und Leuten zum Einsatz bringen können. „Solche Ideen kommen einfach beim Bauen“, meint er bescheiden.

So wie diese: Vor dem großen Bahnhof gehen vier Männer hintereinander über den Zebrastreifen – die Beatles vom Cover der Platte „Abbey Road“.

Eins von vielen witzigen Details: Vor dem Bahnhof gehen die Beatles über den Zebrastraifen wie auf dem berühmten Cover der Platte „Abbey Road“. | Bild: Zoch, Thomas

„Ich habe vier Figuren gesucht, die so ähnlich aussehen.“ Weil John Lennon und Ringo Starr lange Jacken trugen, habe er diese mit Papiertaschentuch angeklebt und angemalt. Und: „Die langen Haare sind aus Spachtelmasse.“

Die Elektronikspezialisten

Die EFA bauen zwar eine kleine Welt, in der manches nostalgisch aussieht, aber die Technik wird immer moderner und digitaler. So werden künftig auf der neuen Club-1-Anlage Autos und Lastwagen wie von Geisterhand gelenkt über die Straßen fahren, erklärt Motz.

Dafür sorgten die Elektronikspezialisten Ralf Sieber und Alexander Wilhelm mit dem Faller-Carsystem, ein Fahrsystem für Modellautos, entwickelt von der Spezielfirma Faller. Die EFA-Spezialisten arbeiten mit für den Betrachter nicht sichtbaren Drähten, Weichen und Platinen unter den Platten.

Der Blick auf einen Teil von EFA-Stadt. Die Club-1-Anlage besteht aus acht Segmenten dieser Größe. | Bild: Zoch, Thomas

„Um die Fahrzeuge nicht einfach nur im Kreis fahren zu lassen, wurde ein eigenes Straßensystem mit entsprechenden Streckenverläufen konzeptioniert und realisiert“, erklärt Wilhelm. Es gebe ein unsichtbares Parkhaus, damit eine Vielfalt an unterschiedlichen Fahrzeugen zu sehen sei.

Die EFA-Anlage als Projektarbeit für die HTWG

Es fahren mehrere Buslinien. Und bei einer Spedition öffnen sich automatisch die Tore, wenn ein Laster kommt oder abfährt, so Wilhelm. Der junge Schriftführer verband das Ganze sogar mit seinem Masterstudium in Mechatronik an der HTWG in Konstanz.

Hierfür sei eine Projektarbeit nötig gewesen, bei der ein technisches Projekt praktisch umgesetzt werden soll, berichtet Wilhelm: „Hier bot sich nun die Möglichkeit, das Vereinsprojekt als Projektarbeit für das Studium zu bearbeiten und hierfür die notwendigen Komponenten zu entwickeln und eine Steuerung per PC zu realisieren.“ Die Basis für das Carsystem auf der Anlage.

Der Praktiker und Planer

Er mache auch gern Landschafts- und vor allem Gleisbau, erklärt Reiner Eßrich. Aktuell ist der selbstständige Ingenieur vor allem damit beschäftigt, auf der früheren Jugendanlage den Abstellbahnhof um 50 Prozent zu erweitern, zu zwei Modulen ein weiteres zu bauen.

Sechs Gleise gebe es auch dort, aber die werden nun länger und mit Weichen versehen. Aus praktischen Gründen. „Wir haben festgestellt, dass es auf dieser Anlage relativ wenig Abstellmöglichkeiten gibt für Zuggarnituren.“ Da standen dann bei Ausstellungen oft mehrere Züge hintereinander. Und es sei dann mühsam, diese auszutauschen, wenn ein anderer Zug fahren soll.

Reiner Eßrich erweitert den Bahnhof der früheren Jugendanlage: So können mehr verschiedene Züge unterwegs sein, was wiederum Besucher sehr mögen. | Bild: Zoch, Thomas

„Ich habe gesehen, dass es nicht reicht, um dem Publikum unser Potenzial zu zeigen.“ Denn die Frage sei oft gekommen, wenn ein Zug auf dem Abstellgleis steht: „Wann fährt der mal?“ Mit den Weichenübergängen könne man die Länge der Abstellgleise besser nutzen. „Da können acht Züge stehen, und wir können die separat ausfahren lassen“, erklärt Eßrich.

Nahe des großen neuen Bahnhofs auf der Club-1-Anlage gib es unter anderem dieses Sägewerk. | Bild: Zoch, Thomas

„Ich denke schon praktisch. Und ich habe mein Leben lang geplant. Das mache ich gern.“ Und bei den EFA kombiniert er das mit dem Hobby. „Der Modellbau und das Basteln haben mich schon immer fasziniert.“

Der Logistiker und Organisator

Das ist der Vorsitzende selbst, Martin Motz bezeichnet sich so. Er habe selbst keine so geschickten Finger, meint er. Zuletzt habe er aus Holz die großen Grundsegmente, also die Plattenkästen, für einen weiteren neuen Bahnhof gebaut.

„Es ist immer eine Herausforderung, eine Idee praktisch auszuführen“, meint Motz. Und die Faszination liege darin, wenn man bei Null anfange, „und am Ende kommen 90 bis 95 Prozent raus“.

Der Vorsitzende Martin Motz bezeichnet sich selbst als Logistiker der EFA. Derzeit baut er an den Bodenkästen für neue Segmente der Anlage. Er habe nicht so feine Finger für kleine Details bei der Gestaltung, meint er. | Bild: Zoch, Thomas

So wie beim vor 15 Jahren gegründeten Verein. „Da hatten wir nichts. Ich bin schon stolz auf die ganze Mannschaft.“ Die durchweg positive Resonanz bei den bisherigen Ausstellungen sei ein großes Lob für den Verein.

Bei den Ausstellungen bleiben viele Frauen länger als Männer

Es habe ihn überrascht, dass Frauen oft länger in der Ausstellung blieben als Männer. Was besonders gewürdigt werde, seien die Detailverliebtheit und der Aufwand. „Man sieht, bei uns ist Herzblut dabei, und wir haben Freude an dem Ganzen.“

Und Welsch hat den EFA-Chef beim großen Bahnhof auf der neuen Club-1-Anlage liebevoll verewigt. Motz‚ Spitzname ist Lunzi, und er liebt beim Essen vor allem Cordon Bleu. Und so bastelte Welsch einen alten Waggon zum Imbiss-Wagen neben dem Bahnhof um – mit dem Schild obendran: Lunzis Cordon-Bleu-Express.