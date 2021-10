Allensbach vor 18 Minuten

Zoll kontrolliert, Polizei kassiert: Alkoholisierter Autofahrer wird auf der B33 aus dem Verkehr gezogen

Am frühen Sonntagmorgen hat der Zoll auf der B33 nahe Allensbach Autofahrer kontrolliert. Einer von ihnen hatte am Wochenende viel zu tief ins Glas geschaut, wie die hinzugerufene Polizei feststellte. Der Atemalkoholtest des jungen Mannes zeigte 2,6 Promille an.